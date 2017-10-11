Окно возможностей: чего ждать бизнесу от криптоэкономики

Артем Афян о роли криптовалют в глобальном мире

Последнее время появилось огромное количество статей о криптовалютах и ICO. Большинство из них носит популярно-разъяснительный характер. Много рассуждений идет на тему пузырчатости и пирамидности этих явлений. На первый взгляд все эти новшества, действительно, не производят впечатления. Но суммарная капитализация топ-5 криптовалют уже превысила $130 млрд. И темпы роста нового вида экономики не позволяют смотреть на него свысока.

Все больше представителей реального сектора экономики в Украине задались вопросом, какие возможности открывает для них крипторынок, и открывает ли. За последнее время я провел немало встреч на эту тему. Попробую суммировать информацию, которая может помочь бизнесу сориентироваться в новых обстоятельствах. Не буду описывать принцип работы блокчейна, этого добра на просторах интернета достаточно. Отвечу на ключевые вопросы. Что происходит и насколько это все законно?

Для того, чтобы понять причины бума криптовалют, стоит оглянуться назад и посмотреть на 2009 год. Лидерам "большой двадцатки" удалось договориться о совместных шагах по спасению глобальной экономики. Участники саммита достигли консенсуса по реформе мировой финансовой системы, определив шесть основных моментов: увеличение ресурсов МВФ и выделение средств для помощи наиболее пострадавшим от кризиса странам; борьба с "налоговыми оазисами"; регулирование бонусовых выплат менеджменту компаний и банков; национальные пакеты конъюнктурных мер; ужесточение контроля за финансовыми рынками; обеспечение устойчивости национальных экономик.

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С тех пор в мировой экономике произошли серьезные изменения. Крайне ужесточился контроль за перемещением капитала, налаживается процесс обмена информацией о бенефициарах компаний, произошло фактическое разрушение бастиона банковской тайны Швейцарии и пр. В этот же ряд я ставлю Панама-гейт. Постепенно открытие счета в зарубежном банке стало привилегией. Юристы выучили новое слово "комплаенс" и стали зарабатывать на том, чтобы объяснять банкам суть простейших банковских транзакций. И в тот момент, когда мир оказался на пороге финансового тоталитаризма, появляются криптовалюты. Люди по всему миру невозбранно переводят друг другу то, что даже деньгами не является. Но будь то бусики, соль, сигареты или бумага с рисунками - если множество людей готовы признать их как ценность, они могут быть средством обмена.

Криптовалюты прошли первую опробацию на рынке наркотиков, порнографии и начали перетекать в реальный сектор экономики. С учетом ограниченного предложения цена начала стремительно расти. И государства вынуждены были признавать криптовалюту. Сперва как попало: кто электронным золотом, кто инвестиционным инструментом, кто - цифровым активом. С 2017 года Япония и Австралия признали цифровые деньги деньгами. Левиафан силен, но не очень умен. Для признания очевидного ему требуется время и оно уже пришло. Семь лет понадобилось на то, чтобы деньги признали деньгами. Думаю, дальше этот тренд перейдет к остальным странам. Иначе первопроходцы получат слишком сильное преимуществе на мировой экономической карте.

Жадность, желание расслабиться и тяга к взрослому видео в очередной раз двигают человечество вперед. Если верить книге Сапиенс, то склонность к сплетням стимулировало развитие языка, тяга к порнографии двигала развитием пропускной способности интернет-каналов, а сейчас криптовалюта понемногу меняет облик мировой экономики.

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Поскольку любой накопленный капитал требует выхода в экономику, логичным стало появление ICO. Покуда для криптоэкономики были недоступны легальные инструменты инвестирования, она породила свои. Люди стали выпускать собственные криптовалюты, которые привязывались к бизнесу. Поначалу виртуальному, а теперь все больше - к реальному. Бум ICO сегодня - это как бум доткомов. Их ценность также была призрачной, и многие лопнули. Но те же процессы породили крупнейшие технологические компании. Значит, можно ожидать, что и те, кто сумеют сориентироваться сегодня, получат шанс на прорыв завтра.

Криптоэкономика переживает период турбулентности становления. Вполне естественно, что государства и здесь пытаются ввести регулирование. Подобные перемещения капиталов не могут не привлекать внимания чиновников. Уже сейчас в ЕС слышны призывы запретить бесконтрольное размещение криптоакций и криптооблигаций. Ключевое слово - "бесконтрольное". Это означает, что даже такой неповоротливый мастодонт, как ЕС не имеет планов запретить ICO. И целиком ожидаемо, что скоро мы увидим регуляторные правила. До этого времени на ICO стоит смотреть как на еще один инструмент привлечения денег, лишенный, как регуляторных обременительных правил, так и государственных гарантий. Что делает его вполне легальным, но крайне рисковым инструментом. Однако многие делают выбор в его пользу на фоне крайнего дефицита и дороговизны денег в Украине.

Многие помнят приватизационную лихорадку девяностых, бум дотокомов двухтысячных, кризис 2008-го. Нынешнее время, скорее всего, пополнит этот ряд моментов больших возможностей.

Как часто закрадывались мысли об эффективной стратегии, если бы только можно было вернуться назад? Путешествия во времени до сих пор не изобретены, но в наших силах, анализируя прошлое, постараться принимать наиболее эффективные решения в будущем.

Артем Афян, управляющий партнер Юскутум