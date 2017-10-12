Аргентинский стартап привлек $31 млн на пре-ICO

Криптовалютный стартап Ripio привлек $31 миллион в ходе пресейла токенов

Аргентинский криптовалютный стартап Ripio привлек $31 млн в ходе частного пресейла токенов RCN, сообщает CoinDesk.

"Мы очень рады, что в ходе предпродаж нашу компанию поддержали как лидеры блокчейн-индустрии, так и отдельные инвесторы со всего мира", - заявил CEO Ripio Себастьян Серрано.

Разработчики утверждают, что к проекту проявили интерес инвесторы со всего мира, включая Россию, Южную Корею и Канаду. В числе инвесторов Ripio фигурируют FBG Capital, Maple Ventures и Blacktower Capital.

Инвестиции привлечены на создание сети Ripio Credit Network, объединяющей заемщиков, кредиторов и поручителей. Заемщики и кредиторы взаимодействуют через основанные на Ethereum токены RCN. Поручитель взял обязательства обеспечить кредитные операции для прогнозирования возврата инвестиций, управления задолженностью в стране проживания заемщика и получения денег по долговому обязательству в случае дефолта.

Запуск Ripio Credit Network был анонсирован в сентябре этого года. В январе аргентинский стартап, привлек $1,9 млн инвестиций, после чего был проведен ребрендинг с BitPagos на Ripio. Тогда в проект инвестировали венчурные фонды Huiyin Blockchain Venture, Boost VC, Digital Currency Group и Draper VC.

Как сообщалось, на прошлой неделе австралийский блокчейн стартап Power Ledger привлек инвестиций на $34 млн на ICO.

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