Курс биткоина побил очередной рекорд
Курс биткоина возобновил рост и поставил новый рекорд. 12 октября биткоин впервые преодолел отметку в $5100, сообщает Bloomberg.
Всего курс биткоина вырос на 7,1%, до $5170
В начале сентября биткоин уже ненадолго поднимался выше $5000.
Как сообщалось, 1 августа сеть биткоина разделилась на две валюты, так появился Bitcoin Cash.
Разработчики Bitcoin Gold намерены создать собственную криптовалюту путем форка от блокчейна биткоина по аналогии с возникновением Bitcoin Cash. Разработчики Bitcoin Gold делают ставку на децентрализованный майнинг.
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