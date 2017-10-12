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Курс биткоина побил очередной рекорд

12.10.2017 14:04
12 октября курс биткоина впервые преодолел отметку в $5100
Фото: EPA

Курс биткоина возобновил рост и поставил новый рекорд. 12 октября биткоин впервые преодолел отметку в $5100, сообщает Bloomberg.

Всего курс биткоина вырос на 7,1%, до $5170

В начале сентября биткоин уже ненадолго поднимался выше $5000.

Как сообщалось, 1 августа сеть биткоина разделилась на две валюты, так появился Bitcoin Cash.

Разработчики Bitcoin Gold намерены создать собственную криптовалюту путем форка от блокчейна биткоина по аналогии с возникновением Bitcoin Cash. Разработчики Bitcoin Gold делают ставку на децентрализованный майнинг.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин
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