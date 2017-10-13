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Биткоин уверенно движется к уровню $6000 за монету

13.10.2017 11:30
Цена биткоина уверенно движется к планке $6000 за монету из-за скептицизма трейдеров, что хардфорк SegWit2x состоится в ноябре
Фото – bitcoingenerator.xyz

Цена биткоина превысила значение $5600 за монету, продолжая устанавливать исторические максимумы.

Рост котировок первой криптовалюты продолжился и сегодня, пробив психологически важный барьер в $5500 на BitStamp. Это превысило рыночную капитализацию биткоина в $90 млрд. Общий вес криптовалютного рынка достиг $170 млрд.

На долю биткойнов приходится почти 55% общей суммы криптовалютного рынка. Это ошеломляющее доминирование, но трейдер и криптоэкономист Туур Демистер (Tuur Demeester) прогнозирует, что он будет продолжать расти, потенциально до 60% в течение следующих трех месяцев, пишет Cryptocoinsnews.

Основным фактором, способствующим рекордному ралли на рынке биткойна, является скептицизм трейдеров, что хардфорк SegWit2x состоится в ноябре. Но даже если он и состоится, то ответвление от сети биткоина не сможет конкурировать с действующей сетью биткойнов.

Майнинговый пул F2Pool прекратил поддерживать SegWit2x, став первым, кто официальнотказался от поддержки хардфорка. Если его примеру последуют другие майнинговые пулы, сторонники SegWit2x потеряют свой главный аргумент в пользу предстоящего хардфорка, который призван изменить правила достижения консенсуса в сети.

Напомним, что вчера, 12 октября, цена биткоина превысила отметку в $5170. До этого биткоин несколько дней колебался у пределов $5000 за монету.

Читайте также: Bitfinex сделала важное заявление по разделению биткоина 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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