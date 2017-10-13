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Власти Китая задумались над выпуском национальной криптовалюты

13.10.2017 14:25
Правительство Китая не имеет ничего против выпуска собственной цифровой денежной альтернативы
Фото – investfuture.ru

Народный банк Китая изучает вопрос выпуска национальной криптовалюты для обеспечения надежности юаня, пишет новостное издание Yicai.

"Природа государственных цифровых валют состоит в обязанности государства перед обществом. Они обеспечены надёжностью государства", - заявил директор Института исследования цифровых валют, находящегося под управлением Народного банка Китая, Яо Цянь.

По его мнению, государственные цифровые валюты обладают осязаемой экономической ценностью и помогают стабилизировать позицию фиатных валют на рынке, в то же время укрепив финансовый статус страны.

В противовес централизованной криптовалюте он поставил биткоин, который, по его мнению, не обладает достаточной внутренней ценностью.

"Ценность криптовалют, таких как биткоин, в первую очередь определяется рыночными спекуляциями. Признание такой криптовалюты в качестве настоящей валюты стало бы катастрофой. А недостаток внутренней ценности означает, что биткоин никогда не станет реальной валютой", - считает Цянь.

Институт исследования цифровых валют был сформирован Народны банком Китая в июне текущего года и занимается исследованиями в сфере цифровых валют на блокчейне. Глава ведомства Яо Цянь ранее занимал позицию заместителя директора по технологиям Народного банка Китая.

Напомним, что все криптовалютные обменные площадки, зарегистрированные в Пекине, должны были прекратить торговые операции до середины сентября.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Китай, криптовалюта, криптоэкономика, криптовалюта биткоин, криптовалюта bitcoin, Народный банк Китая, национальная криптовалюта
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