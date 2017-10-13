Власти Китая задумались над выпуском национальной криптовалюты

Правительство Китая не имеет ничего против выпуска собственной цифровой денежной альтернативы

Народный банк Китая изучает вопрос выпуска национальной криптовалюты для обеспечения надежности юаня, пишет новостное издание Yicai.

"Природа государственных цифровых валют состоит в обязанности государства перед обществом. Они обеспечены надёжностью государства", - заявил директор Института исследования цифровых валют, находящегося под управлением Народного банка Китая, Яо Цянь.

По его мнению, государственные цифровые валюты обладают осязаемой экономической ценностью и помогают стабилизировать позицию фиатных валют на рынке, в то же время укрепив финансовый статус страны.

В противовес централизованной криптовалюте он поставил биткоин, который, по его мнению, не обладает достаточной внутренней ценностью.

"Ценность криптовалют, таких как биткоин, в первую очередь определяется рыночными спекуляциями. Признание такой криптовалюты в качестве настоящей валюты стало бы катастрофой. А недостаток внутренней ценности означает, что биткоин никогда не станет реальной валютой", - считает Цянь.

Институт исследования цифровых валют был сформирован Народны банком Китая в июне текущего года и занимается исследованиями в сфере цифровых валют на блокчейне. Глава ведомства Яо Цянь ранее занимал позицию заместителя директора по технологиям Народного банка Китая.

Напомним, что все криптовалютные обменные площадки, зарегистрированные в Пекине, должны были прекратить торговые операции до середины сентября.

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