Nasdaq не готов работать с ICO

Высокотехнологичная биржа Nasdaq избегает работы с ICO из-за плохой защиты интересов инвесторов

CEO американской биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, Адена Фридман заявила, что биржа пока не будет распространять криптографические токены для привлечения капитала, пишет CoinDesk.

"Я бы сказала, что ICO опережают своё время. Nasdaq не склонен работать с такими вещами", - сказала она, выступая на конференции Financial Markets Quality в Джорджтаунском университете.

По ее мнению, интересы инвесторов, покупающих токены, защищены плохо. А стандарты раскрытия информации среди компаний, работающих в сфере блокчейна, не достаточно высоки.

Замечания Адены Фридман согласуются с заявлением главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джея Клейтона. Он отметил, что ICO часто используются в спекулятивных схемах и замедляет развитие лежащей в их основе технологии. При этом он занимает позицию "осторожного оптимизма" в вопросе поимки мошенников в этой сфере.

Отметим, что Nasdaq занимает активную позицию в сфере развития технологии распределенного реестра. С 2015 года биржа создает новый рынок капиталов для стартапов. Кроме того, биржевой оператор направил множество патентных заявок на изобретения с применением блокчейна.

ICO осуществляется путем распространения криптографических токенов для привлечения капитала от максимально широкого круга инвесторов. Это позволяет блокчейн-стартапам упростить процесс привлечения инвестиций. При всех преимуществах ICO привлекает огромное количсество мошенников и, как следствие, внимание регуляторов.

Ранее сообщалось, что Федеральный резерв США рассматривает возможность лицензирования криптовалютных бирж.

Известный инвестиционный фонд Satoshi Fund открывает представительство в США для проведения ICO.

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