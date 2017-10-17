MasterCard закрывает доступ к криптовалютным картам

Платежная система MasterCard удаляет доступ к дебетным криптовалютным картам

MasterCard закрывает доступ к дебетным криптовалютным картам Cryptocurrency Debit Card Outside EEA за пределами Европейской экономической зоны (EEA), пишет Altcointoday.

Существующие карты будут оставаться активными еще 90 дней, после чего они будут заблокированы автоматически. После этого MasterCard автоматически заблокирует указанные карты. Любые оставшиеся средства на своей карточке должны либо быть потрачены, либо выведены через эмитента карты до этого времени.

Для клиентов в пределах Европейской экономической зоны пока ничего не меняется. Более того, для европейцев остается возможность использовать свои карты за пределами EEA и тратить деньги.

Это решение MasterCard ударит не только по всему финансовому сектору, но и затронет стартапы криптовалюты, которые хотят выпускать такие карты в глобальном масштабе. Закрытие криптовалютных карточных проектов заставит многих пользователей переходить криптовалютные кошельки.

Новая позиция платежной системы повлияет на многие компании, участвующие в индустрии дебетовых карт с криптовалютой. Например, Advcash уже сообщил клиентам, что он не может предлагать пластиковые и виртуальные карты пользователям в странах за пределами EEA.

Как сообщалось, крупнейшая криптобиржа Японии Bitflyer представила собственную карту Visa, которую можно пополнить через Bitflyer или другой биткоин-кошелёк.

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