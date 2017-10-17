JP Morgan запускает платежи на собственном блокчейне
Американский финансовый конгломерат JP Morgan Chase объявил начало запуска межбанковской информационной сети (Interbank Information Network, IIN) на базе блокчейна Quorum, что сократит задержки платежей между банками, пишет Reuters.
"IIN позволит повысить уровень клиентского обслуживания, снизив затрачиваемое время - с недель до часов - и связанные с этим издержки. Возможности блокчейна позволили нам по-новому взглянуть на способы распространения критической информации между банками мира", - отметила глава отдела международных платежей и обмена иностранных валют JPMorgan Chase Treasury Services Эмма Лофтус.
Проект запущен вместе с австралийским банком ANZ и Royal Bank of Canada. Ожидается, что позже к нему присоединятся и другие финансовые учреждения.
Для JP Morgan Chase этот проект играет чрезвычайную важность, в рамках казначейского обслуживания JP Morgan ежедневно обрабатывает транзакции, объемы которых измеряются триллионами долларов США.
Напомним, Goldman Sachs готовит запуск торговых операций с биткоином и другими цифровыми валютами.
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