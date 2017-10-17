Гибралтар узаконил ICO
Финансовый регулятор заморской территории Гибралтар обнародовал проект нормативной базы для компаний, которые привлекают капитал через ICO, сообщает CoinDesk.
Положения закона распространяются на криптовалютные биржи, активы, холдинги и другие формы собственности, прав или интересов, связанные с блокчейном, а также на инвестиционные услуги (и другие финансовые сервисы, работающие с данной технологией).
Если такие сервисы подчиняются нормативным требованиям регулятора, таким как честность, защита активов клиентов, высокая степень защищенности сервиса, то им предоставят рабочую лицензию.
Как только закон будет принят, Гибралтар станет одной из немногих юрисдикций в мире с регламентированной структурой для деятельности блокчейн-компаний. Ожидается, что новый закон начнет действовать с января 2018 года.
Напомним, что Мексика планирует выпустить регулирующее законодательство для Биткоина.
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