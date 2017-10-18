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Данилюк прокомментировал статус криптовалют в Украине

18.10.2017 08:13
Мининистр финансов Александр Данилюк считает, что криптовалюты в Украине не запрещены
Фото – rbc.ua

В Украине статус криптовалют законодательно по-прежнему не урегулирован, однако это не значит, что цифровые коины запрещены, пишет у себя на странице в Facebook министр финансов Александр Данилюк.

"Есть много открытых вопросов, и в Украине статус криптовалюты не определен законом, но это не значит, что криптовалюта запрещена. Украина должна следить за мировыми трендами и не терять шанс для использования новых технологий и инноваций в финансовом секторе", - отметил Данилюк.

Напомним, что Национальный банк пока не определил правовой статус цифровых и криптографических валют, майнинг при этом не является нарушением законодательства.

Ранее в Верховную Раду было представлено сразу два законопроекта по регулированию криптовалют.

Читайте также: В НБУ рассказали о принципах криптовалютного обращения в Украине 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Министерство финансов, Минфин, НБУ, Данилюк, криптовалюта, криптоэкономика
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