Данилюк прокомментировал статус криптовалют в Украине
В Украине статус криптовалют законодательно по-прежнему не урегулирован, однако это не значит, что цифровые коины запрещены, пишет у себя на странице в Facebook министр финансов Александр Данилюк.
"Есть много открытых вопросов, и в Украине статус криптовалюты не определен законом, но это не значит, что криптовалюта запрещена. Украина должна следить за мировыми трендами и не терять шанс для использования новых технологий и инноваций в финансовом секторе", - отметил Данилюк.
Напомним, что Национальный банк пока не определил правовой статус цифровых и криптографических валют, майнинг при этом не является нарушением законодательства.
Ранее в Верховную Раду было представлено сразу два законопроекта по регулированию криптовалют.
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