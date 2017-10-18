Финтех регулятор США определил статус криптовалют
Финтех-подразделение Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) LabCFTC опубликовало масштабное руководство по базовым основам функционирования технологии распределенного реестра с примерами применения.
Согласно документу криптовалюты приравниваются к биржевым товарам. CFTC анонсировала это намерение еще в 2015 году.
CFTC ссылается также на июльское заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по токенам цифровых акций. Тогда SEC приравняла некоторые выпускаемые на блокчейне токены, распространяемые через ICO, под определение ценных бумаг. Соответственно, к стартапам, проводящим такие кампании, могут предъявляться соответствующие требования.
"Между анализом SEC и классификацией виртуальных валют в качестве биржевых товаров нет несоответствия. Виртуальные токены могут являться биржевыми товарами или деривативными контрактами в зависимости от определённых фактов и условий", - пишет LabCFTC.
При принятии решений о применении норм законодательства, агентство не будет строго следовать стандартными определениями, а будет обращать внимание на фактическое содержание и направленность таких кампаний.
CFTC обращает внимание на риски связанные с ICO, подчёркивая, что инвесторы должны проводить комплексную оценку перед заключением сделки.
Ранее сообщалось, что канадский Royal Bank of Canada интегрировал блокчейн для отслеживания платежей между США и Канадой в реальном времени.
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