Фонд Гейтса "подключил" 2 миллиарда человек к криптовалюте Ripple

Фонд Билла и Мелинды Гейтс открыл возможность для 2 миллиардов наибеднейшего населения планеты совершать банковские переводы в криптовалюте Ripple

Фонд Билла и Мелинды Гейтс и группа финтех-компаний, включая Ripple, применили протокол Interledger Protocol (ILP) для предоставления доступа к базовым финансовым сервисам для 2 миллиардов наибеднейшего населения планеты, пишет Cryptocoinsnews.

"Взаимодействие цифровых платежей было самым сложным препятствием для преодоления в отрасли финансовых услуг. С Mojaloop наши технологические партнеры достигли решения, которое может применяться к любой услуге, и мы приглашаем банки и индустрию платежей исследовать и тестировать этот инструмент", - сказал заместитель директора по финансовым услугам для бедных фонда Гейтсов Коста Перик.

Люди могут воспользоваться услугами через приложение Mojaloop, которое является открытым исходным кодом. Это позволит банкам адаптировать и внедрить его в свои цифровые платформы с меньшими затратами и затратами. Проект финансировался Фондом Гейтса и разрабатывался

Приложение соединяет банковские счета, мобильные кошельки и торговцев в одном цикле. Согласно Ripple, это позволит участникам рынка проводить цифровые транзакции "свободно и плавно".

"Предоставление бедным возможности совершать платежи кому угодно, где угодно, используя мобильный кошелек, имеет последствия, помимо расширенного доступа к их внутренним экономикам. У этого есть потенциал, чтобы привести миллионы людей в глобальную цифровую экономику. Для нас большая честь быть частью этого проекта", - приводятся слова главного технического директора Ripple Стефана Томаса в заявлении стартапа.

Ранее сообщалось, что Япония и Корея переходят на платежи в криптовалюте Ripple.

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