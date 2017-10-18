IBM запустила систему платежей на основе своей криптовалюты
IBM объявил об успешных результатах сотрудничества с блокчейн стартапом Stellar, в рамках которого были успешно совершены транзакции с использованием собственной криптовалюты компании - люменов, пишет Coinmarket news.
Сейчас операции ограничены трансграничными платежами в британских фунтах и долларах Фиджи. Но в дальнейшем платформа рассчитана на обработку семи традиционных валют в южной части Тихого океана - включая австралийский доллар, новозеландский доллар и тонганскую паангу.
Платформа демонстрирует, как закрытые и открытые блокчейны все чаще используются в тандеме. Фактические расчеты будут производиться с использованием блокчейна Stellar.
В этом случае, люмены Stellar послужат средством для цифровой связи традиционных валют, позволяя практически мгновенно производить обмен, без участия покупателя или клиента в операциях с криптовалютами.
"При совершении торговых операций между несколькими валютами, хорошо, когда есть связующая валюта, которая помогает сократить количество реестров, необходимое для проведения операций. Люмены предоставляют этот единый реестр, который связывает валюты", - отмечает основатель Stellar Джед МакКалеб (Jed McCaleb).
Для реализации проекта IBM получила помощь от своих партнеров, включая National Australia Bank, TD Bank и Wizdraw WorldCom Finance. Сами платежи осуществляются для организации финансовых учреждений Advancement of Pacific Financial Infrastructure for Inclusion (APFII), созданной совместными усилиями ООН и SWIFT, и управляемой ClickEx - клиринговым провайдером, специализирующимся на трансграничных платежах.
Напомним, что IBM вышла в лидеры в разработках блокчейн-индустрии согласно данным опроса среди руководителей и топ-менеджеров крупных технологических компаний.
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