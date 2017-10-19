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Банк Канады переводит платежи на блокчейн

19.10.2017 08:14
Центральный банк Канады переводит операции с ценными бумагами и платежи на технологию распределенного реестра
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Центральный банк Канады создает интегрированные ценные бумаги и платежную платформу с возможностью клиринга в рамках нового этапа проекта Jasper, пишет Tmx.

"Лучший процесс урегулирования не только снизит стоимость операций с ценными бумагами, но и поддерживает отказоустойчивость финансовой системы, особенно в периоды стресса, за счет более быстрого урегулирования и снижения расчетного риска", - сказала старший заместитель губернатора канадского центрального банка Каролин Уилкинс.

Проект Jasper был разработан Банком Канады в качестве способа изучения различных видов использования распределенных бухгалтерских технологий, и на сегодняшний день он ориентирован, прежде всего, на погашение платежей.

Как сообщалось, канадский Royal Bank of Canada интегрировал блокчейн, что позволяет отслеживать платежи между США и Канадой в реальном времени.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ценные бумаги, Канада, blockchain, блокчейн, банковские переводы, Банк Канады, Центральный банк Канады
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