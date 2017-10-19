Банк Канады переводит платежи на блокчейн

Центральный банк Канады переводит операции с ценными бумагами и платежи на технологию распределенного реестра

Центральный банк Канады создает интегрированные ценные бумаги и платежную платформу с возможностью клиринга в рамках нового этапа проекта Jasper, пишет Tmx.

"Лучший процесс урегулирования не только снизит стоимость операций с ценными бумагами, но и поддерживает отказоустойчивость финансовой системы, особенно в периоды стресса, за счет более быстрого урегулирования и снижения расчетного риска", - сказала старший заместитель губернатора канадского центрального банка Каролин Уилкинс.

Проект Jasper был разработан Банком Канады в качестве способа изучения различных видов использования распределенных бухгалтерских технологий, и на сегодняшний день он ориентирован, прежде всего, на погашение платежей.

Как сообщалось, канадский Royal Bank of Canada интегрировал блокчейн, что позволяет отслеживать платежи между США и Канадой в реальном времени.

Читайте также: Банк Англии переводит конфиденциальность клиентов на блокчейн

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.