В Арабских Эмиратах запускают собственную криптовалюту
Emcredit из Дубя подписала соглашение с британской компанией Object Tech Group Ltd для разработки криптовалюты emCash, которая будет использоваться в кошельке emPay, пишет Arabian Busines.
ЕmCash, в основе которого лежит технология блокчейн, можно будет использовать для оплаты самых различных товаров и услуг - как государственных, так и коммерческих. Главное преимущество - платежи в реальном времени и отсутствие посредников.
Пользователи смогут осуществлять платежи, используя функцию NFC при помощи устанавливаемого в смартфон кошелька emPay.
Напомним, что японские банки образовали консорциум по созданию национальной цифровой валюты J-Coin.
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