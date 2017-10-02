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В Арабских Эмиратах запускают собственную криптовалюту

02.10.2017 13:01
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов намерилось выпустить криптовалюту ЕmCash для бесконтактных платежей
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Emcredit из Дубя подписала соглашение с британской компанией Object Tech Group Ltd для разработки криптовалюты emCash, которая будет использоваться в кошельке emPay, пишет Arabian Busines.

ЕmCash, в основе которого лежит технология блокчейн, можно будет использовать для оплаты самых различных товаров и услуг - как государственных, так и коммерческих. Главное преимущество - платежи в реальном времени и отсутствие посредников.

Пользователи смогут осуществлять платежи, используя функцию NFC при помощи устанавливаемого в смартфон кошелька emPay.

Напомним, что японские банки образовали консорциум по созданию национальной цифровой валюты J-Coin.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, криптоэкономика, криптовалютный кошелек, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, платежи криптовалютой
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