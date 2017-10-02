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Украина переводит Государственный земельный кадастр на блокчейн

02.10.2017 13:12
Государственный земельный кадастр Украины переходит на блокчейн

Обновленный Государственный земельный кадастр Украины на базе технологии распределенного реестра блокчейн будет представлен 3 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии примут участие:

- Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк;

- Председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко;

- Исполнительный директор международной антикоррупционной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин;

- Руководитель проектов в сфере государственного сектора компании BitFury Глеб Палиенко.

Событие состоится по адресу:

г. Киев, ул. Спортивная, 1-А, 12 этаж, БЦ Gulliver, Башня Б, коворкинг центр Creative Quarter.

Напомним, что Украина активно переводит государственное управление на блокчейн. В частности переход Госземкадастра и всех аукционов по аренде государственных земель на блокчейн Кабинет министров Украины утвердил в конце июня 2017 года.

Как сообщалось, финансовый комитет Верховной Рады приступил к разработке законопроекта о статусе и принципах обращения криптовалют.

В то же время Национальный банк Украины не признает криптовалюты из-за отсутствия эмитента и высоких рисков мошенничества.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: blockchain, блокчейн, Государственный земельный кадастр Украины, аренда государственной земли
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