Украина переводит Государственный земельный кадастр на блокчейн
Обновленный Государственный земельный кадастр Украины на базе технологии распределенного реестра блокчейн будет представлен 3 октября, сообщает пресс-служба ведомства.
В мероприятии примут участие:
- Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк;
- Председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко;
- Исполнительный директор международной антикоррупционной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин;
- Руководитель проектов в сфере государственного сектора компании BitFury Глеб Палиенко.
Событие состоится по адресу:
г. Киев, ул. Спортивная, 1-А, 12 этаж, БЦ Gulliver, Башня Б, коворкинг центр Creative Quarter.
Напомним, что Украина активно переводит государственное управление на блокчейн. В частности переход Госземкадастра и всех аукционов по аренде государственных земель на блокчейн Кабинет министров Украины утвердил в конце июня 2017 года.
Как сообщалось, финансовый комитет Верховной Рады приступил к разработке законопроекта о статусе и принципах обращения криптовалют.
В то же время Национальный банк Украины не признает криптовалюты из-за отсутствия эмитента и высоких рисков мошенничества.
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