Пиратский майнинг – как не попасть в ловушку мошенников

Несколько способов проверить, являетесь ли вы жертвой процессорных пиратов для скрытой добычи криптовалют

Несколько способов проверить, являетесь ли вы жертвой процессорных пиратов для скрытой добычи криптовалют

Участившиеся случаи пиратского майнинга, то есть, когда через вредоносную программу ресурс вашего компьютера злоумышленники используют для добычи крипитовалют, приводят к негодованию пользователей. Рассмотрим несколько вариантов защиты от скрытого майнинга.

Для этого проверьте использование центрального процессора (ЦП), открыв диспетчер задач во вкладке "быстродействие" на своем компьютере, пишет Cointelegraph. Если есть что-то, что действительно высасывает вашу вычислительную мощность - это быстро станет ясным.

Заметный всплеск использования ресурса ЦП при посещении определенного сайта, также является очевидным признаком запуска Javascript, который использует вашу вычислительную мощность.

Таким образом, если в данный момент все программы закрыты, но загрузка процессора по-прежнему очень высока, возможно, у вас есть проблема с вредоносным программным обеспечением (ПО) для криптовальванирования.

Блокировщики рекламы могут помочь

Пиратский майнинг может возникнуть не только от посещения сайтов, бывали случаи, когда зараженные рекламные объявления на сайтах также приводили к этому виду пиратства. Таким образом, запуск блока объявлений может его остановить.

ПО для блокировки рекламы также может отфильтровывать известные типы скриптов майнеров-пиратов. Один из таких скриптов для майнинга называется Coinhive, но он не обязательно вредоносный. Разработчик Coinhive осудили Showtime за использование одного из своих Javascript, не предупредив пользователей о том, что они будут использоваться для скрытого майнинга криптовалют.

Другие вредоносные программы

Помимо законного программного обеспечения для пиратских разработок существуют и более сложные формы вредоносного ПО, которые активно проникают в систему. Они доставляются через зараженные файлы изображений или после нажатия ссылки, ведущей на вредоносный сайт.

Если вы стали объектом атаки одного из них, откройте диспетчер задач и определите процесс, который съедает основную часть ресурса вашего компьютера.

Напомним, что трекер The Pirate Bay поместил на своих страницах программный код, который заставляет компьютеры пользователей добывать криптовалюту.

В Украине сайты Football.ua, Korrespondent.net, iSport.ua и Tochka.net скрыто майнили криптовалюту Monero через компьютеры своих пользователей

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