Австралия отменила двойное налогообложение биткоина
Парламент Австралии принял закон, упраздняющий спорное "двойное налогообложение" операций с криптовалютами, сообщает CoinDesk.
В следующем году австралийцам больше не придется платить налог на товары и услуги (GST) при покупках криптовалюты. Парламент Австралии принял новое законодательство, упраздняющее спорное "двойное налогообложение" криптовалют. Первый раз налог взимался с при покупке валюты, а потом был дополнительны сбор при покупке товаров, подлежащих налогообложению.
Двойное налогообложение операций с криптой зафиксировано в законе от 2014 года. Законодательство быстро получило критику со стороны защитников технологий - в прошлом году посыпались заявления об обязательствах правительственных чиновников исправить проблему.
Согласно новому закону, по состоянию на 1 июля 2018 года, биткоин и другие криптовалюты теперь получат тот же метод GST, что и иностранная валюта. Этот шаг связан с более широким применением в международной практике реформ налоговой политики в отношение активов на основе блокчейна.
Сенат Австралии также одобрил законопроект об обязательном лицензировании криптовалютных бирж.
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