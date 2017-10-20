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Австралия отменила двойное налогообложение биткоина

20.10.2017 08:07
В Австралии отменили двойное налогообложение с криптовалют
Фото – bitnovosti.com

Парламент Австралии принял закон, упраздняющий спорное "двойное налогообложение" операций с криптовалютами, сообщает CoinDesk.

В следующем году австралийцам больше не придется платить налог на товары и услуги (GST) при покупках криптовалюты. Парламент Австралии принял новое законодательство, упраздняющее спорное "двойное налогообложение" криптовалют. Первый раз налог взимался с при покупке валюты, а потом был дополнительны сбор при покупке товаров, подлежащих налогообложению.

Двойное налогообложение операций с криптой зафиксировано в законе от 2014 года. Законодательство быстро получило критику со стороны защитников технологий - в прошлом году посыпались заявления об обязательствах правительственных чиновников исправить проблему.

Согласно новому закону, по состоянию на 1 июля 2018 года, биткоин и другие криптовалюты теперь получат тот же метод GST, что и иностранная валюта. Этот шаг связан с более широким применением в международной практике реформ налоговой политики в отношение активов на основе блокчейна.

Сенат Австралии также одобрил законопроект об обязательном лицензировании криптовалютных бирж.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, Австралия, криптовалюта bitcoin, налог на криптовалюты, двойное налогообложение
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