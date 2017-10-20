Цена криптовалюты Ethereum закрепилась выше $300

Ethereum превысил $300 за монету после падения котировок на фоне обновления программного обеспечения

Цены на эфир продолжают оставаться высоким, несмотря на падение котировок после хард форка Byzantium. Сейчас курс эфир-доллар США (ETH/USD) составляет примерно $305, по сравнению с минимумом $287 после обновления программного обеспечения, пишет CoinDesk.

И хотя цена может еще снизиться, относительная ее стабильность впечатляет из-за шаткого состояний нового кода.

Отметим, что обновленный блокчейн ethereum еще не был признан разработчиками стабильным. Основатель Ethereum Виталик Бутерин сообщил на этой неделе, что может потребоваться один или два месяца для дальнейшего тестирования, прежде чем его можно будет объявить полностью защищенным.

Тем не менее, по мере того, как новый блокчейн продолжает работать без проблем, опасения по поводу вероятных сбоев снижаются.

Напомним, что хардфорк Byzantium в сети Ethereum произошел 17 октября, в результате которого блоки в сети эфира стали добываться быстрее. Это повысило пропускную способность экосистемы Ethereum.

Как сообщалось, одна из крупнейших IT компаний США Hewlett-Packard Enterprise присоединилась к сообществу Enterprise Ethereum Alliance.

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