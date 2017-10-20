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Цена биткоина превысила $6000

20.10.2017 19:02
Котировки биткоина на криптовалютных биржах превысили $6000

Цена биткоина превысила значение $6000 за монету, продолжая устанавливать исторические максимумы.

Рост котировок первой криптовалюты продолжился, пробив психологически важный уровень в $6000. По данным потокового графика криптовалютной биржи OKCoin "битка" колеблется в пределах $6090-$6100 за монету.

На Bitfinex котировки не раз брали барьер в $6000, по состоянию на 18:50 (+3 UTC) она составляет $5987, на бирже Poloniex - $5945, на Kraken - $5962. 

На украинской бирже Kuna биткоин торгуется на уровне 150 000 грн за монету

Как сообщалось, на прошлой неделе биткоин тестировал отметку в $6000.

Читайте также: Биткоин может подорожать до $25 000

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта bitcoin, курс биткоина к доллару, котировки биткоина, криптовалютная биржа Bitfinex, криптовалютная биржа Poloniex, криптовалютная биржа Kraken, криптовалютная биржа Kuna
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