Cisco переводит Интернет веще на блокчейн
Гигант в области информационных технологий транснациональная компания Cisco подала патентную заявку на создание мониторинговой системы для устройств, обслуживающих Интернет вещей на базе технологии блокчейн, сообщает Ведомство по патентам и товарным знакам США.
Для этого Cisco разрабатывает блокчейн-платформу для отслеживания интернет-устройств, их активности и уровня надежности при подключении к сети. Система также будет самостоятельно регистрировать и оценивать добавленные устройства на основе информации о существующих девайсах.
В заявлении компании речь идет "о сетях с низким энергопотреблением и сетях с потерями" (LLN), на которых базируются smart grid - умные сети электроснабжения. Отмечается, что такие сети могут состоять из десятков, тысяч или даже миллионов LLN-роутеров.
Число LLN-сетей постоянно растет, однако, учитывая среду и конструкцию таких устройств, они подвержены различным уязвимостям.
"В контексте IoT и подобных систем идентификация и управление устройствами являются ключевым условием для выработки жизнеспособного комплексного решения. В зависимости от каждого конкретного случая, "устройство" должно пройти идентификацию и регистрацию с помощью различных механизмов и процедур", - говорится в документе.
Напомним, что Intel и китайская Tencent создают инфраструктуру Интернета вещей для внедрения в жизнь концепции "умного города".
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