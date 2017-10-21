 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Cisco переводит Интернет веще на блокчейн

21.10.2017 17:01
Компания Cisco создаст мониторинговую систему для Интернета вещей на основе блокчейна
Фото – dealstreetasia.com

Гигант в области информационных технологий транснациональная компания Cisco подала патентную заявку на создание мониторинговой системы для устройств, обслуживающих Интернет вещей на базе технологии блокчейн, сообщает Ведомство по патентам и товарным знакам США.

Для этого Cisco разрабатывает блокчейн-платформу для отслеживания интернет-устройств, их активности и уровня надежности при подключении к сети. Система также будет самостоятельно регистрировать и оценивать добавленные устройства на основе информации о существующих девайсах.

В заявлении компании речь идет "о сетях с низким энергопотреблением и сетях с потерями" (LLN), на которых базируются smart grid - умные сети электроснабжения. Отмечается, что такие сети могут состоять из десятков, тысяч или даже миллионов LLN-роутеров.

Число LLN-сетей постоянно растет, однако, учитывая среду и конструкцию таких устройств, они подвержены различным уязвимостям.

"В контексте IoT и подобных систем идентификация и управление устройствами являются ключевым условием для выработки жизнеспособного комплексного решения. В зависимости от каждого конкретного случая, "устройство" должно пройти идентификацию и регистрацию с помощью различных механизмов и процедур", - говорится в документе.

Напомним, что Intel и китайская Tencent создают инфраструктуру Интернета вещей для внедрения в жизнь концепции "умного города".

Читайте также: Visa и Intel создадут совместный сервис для интернета вещей

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: blockchain, блокчейн, Cisco, smart grid, Интернет вещей, умные электросети
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров