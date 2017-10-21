Cisco переводит Интернет веще на блокчейн

Компания Cisco создаст мониторинговую систему для Интернета вещей на основе блокчейна

Гигант в области информационных технологий транснациональная компания Cisco подала патентную заявку на создание мониторинговой системы для устройств, обслуживающих Интернет вещей на базе технологии блокчейн, сообщает Ведомство по патентам и товарным знакам США.

Для этого Cisco разрабатывает блокчейн-платформу для отслеживания интернет-устройств, их активности и уровня надежности при подключении к сети. Система также будет самостоятельно регистрировать и оценивать добавленные устройства на основе информации о существующих девайсах.

В заявлении компании речь идет "о сетях с низким энергопотреблением и сетях с потерями" (LLN), на которых базируются smart grid - умные сети электроснабжения. Отмечается, что такие сети могут состоять из десятков, тысяч или даже миллионов LLN-роутеров.

Число LLN-сетей постоянно растет, однако, учитывая среду и конструкцию таких устройств, они подвержены различным уязвимостям.

"В контексте IoT и подобных систем идентификация и управление устройствами являются ключевым условием для выработки жизнеспособного комплексного решения. В зависимости от каждого конкретного случая, "устройство" должно пройти идентификацию и регистрацию с помощью различных механизмов и процедур", - говорится в документе.

Напомним, что Intel и китайская Tencent создают инфраструктуру Интернета вещей для внедрения в жизнь концепции "умного города".

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