Хардфорк Bitcoin Gold состоялся раньше срока

Запланированный хардфорк Bitcoin Gold состоялся на блоке 491,407

Запланированный хардфорк Bitcoin Gold состоялся чуть ранее обозначенного срока. Снимок блокчейна биткоина, как подтвердили разработчики проекта, был сделан на блоке 491,407. Об этом пишет Forklog.



Изначально ожидалось, что форк BTG произойдет 25 октября, однако сеть биткоина достигла указанного блока несколько быстрее.



Как подтвердили накануне разработчики проекта в опубликованной дорожной карте, сама сеть Bitcoin Gold будет запущена не сразу, а через несколько дней после снимка. Предположительно, это должно произойти 1 ноября.



Ранее Bitcoin Gold критиковали за отсутствие защиты от повторного воспроизведения транзакций, однако разработчики заверили, такая защита будет имплементирована, и сделано это будет до официального запуска сети. Также они обещают уникальный формат адресов.



Цена оригинального биткоина незадолго до хардфорка практически достигла отметки $6 тыс., но затем снизилась до $5,7 тыс.



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