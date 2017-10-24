Биткоин атакуют клоны

Почему самая популярная криптовалюта размножается и есть ли будущее у ее ответвлений

Для того чтобы понять суть происходящего в индустрии криптовалют, разберемся с терминологией. К термину Bitcoin все чаще применяют определение "цифровая валюта", однако стоит упомянуть, что это первая полностью открытая децентрализованная цифровая валюта. Ее главная изюминка - применение технологии блокчейн (blockchain, англ. - цепочка блоков).

Главное отличие биткоина от других цифровых валют и платежных сервисов вроде WebMoney, Yandex.деньги и даже PayPal - это полная децентрализация и открытость исходного кода. Во-первых, каждый может раскрыть и посмотреть полностью всю техническую подноготную биткоина, чем не могут похвастаться его централизованные конкуренты. Во-вторых, внести изменение в код биткоина и получить свою, новую криптовалюту. Это называется форк (fork, англ. - развилка) биткоина. В результате появляются новые криптовалюты, где за основу берутся программные части биткоина.

В криптосообществе нет единого мнения, каким должен быть биткоин. Поэтому некоторые группы людей со схожими интересами объединяются для создания лучшей, по их мнению, версии биткоина.

Что такое блокчейн?

Блокчейн - технологическая основа биткоина. Чтобы понять, что это такое, представьте себе бухгалтера, который записывает каждую транзакцию в книгу учета. Эта книга является единой, но множественной, так как каждый может делать записи в свою книгу, а потом по определенным правилам синхронизировать результаты с другими бухгалтерами.

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Таким образом, книга у всех одинаковая, но у каждого есть своя отдельная копия. Это и есть блокчейн в упрощенном виде. Каждый лист в этой книге - это блок. Лист в книге - блок в блокчейне.

Чтобы перевернуть лист нужно его заполнить и подсчитать раньше всех его уникальный идентификатор, чтобы отправить на синхронизацию другим "бухгалтерам". Архивы хранятся с самой первой записи, это публичная информация. Поскольку лист имеет ограниченный масштаб, ограничено и количество записей на листе.

Что такое Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash - это первый одноименный форк биткоина, который получил хоть какое-то распространение. Блок или лист (как в верхнем примере) имеет свою разметку. Те, кому подобная разметка не нравилась, предложили увеличить размер самой книги в 8 раз, чтоб листы вмещали в себя больше информации.

Разработчики взяли за основу архив, где записано все, что происходило раньше по бухгалтерии, и в определенный момент начали вести свои записи в своих увеличенных книгах. Именно так произошел hardfork биткоина и появился Bitcoin Cash (BCH).

Примерно так, можно представить себе разделение одного биткоина на два. Этот термин принято называть "форк биткоина".

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Раньше на счету пользователей в новой и старой цепочке блоков было одно и то же количество биткоинов. Теперь они находятся в разных блокчейнах и имеют разный вид. По большому счету, это результат лобби собственных интересов одной из групп недовольных, которая в определенное время создала собственную цепочку блоков.

Как может показаться из названия - Bitcoin Cash это наличные биткоина. Но нет! Биткоин вообще не имеет ничего общего с наличностью. Его основная идея заключается в том, что он не имеет никакого физического представления. Ни монеты, ни банкноты, ни какие-либо бумаги не могут быть биткоином. Сама по себе криптовалюта существует только лишь в пространстве интернет и не выходит за его пределы.

Дальше - больше

Получить единогласие в любом криптосообществе очень сложно. Поэтому уже новая группа людей начала разрабатывать планы по увеличению обновленной книги оригинального биткоина в два раза. Такое планируемое обновление получило название SegWit2x.

На этом история не закончилась. Увидев успех Bitcoin Cash, другая группировка криптосообщества принялась за разработку очередного форка биткоина под кодовым названием Bitcoin Gold. Такое ощущение, что создавать свою криптовалюту под сенью бренда Bitcoin стало модным.

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Неуемные амбиции отдельных групп криптокомюнити выливаются в то, что в ближайшем будущем нас ожидает как минимум два форка сети биткоина.

Что в результате?

Все форки не имеют ничего общего с оригинальным биткоином. По сути это уже отдельные криптовалюты с похожими названиями. Их основатели имеют определенную выгоду от форков.

Криптовалюты, образованные в результате форков, получают всю пользовательскую базу сети оригинального биткоина. К ним отходит и часть майнинговых мощностей, которые теперь будут обслуживать новую валюту, а также тень бренда оригинального Bitcoin.

Лично мне эти форки кажутся мошенническими схемами, которые под идеологией улучшения биткоина пытаются заработать и получить контроль над определенной частью пользователей.

В любом случае оригинальный биткоин показал огромную сопротивляемость к подобного рода нападкам. Дальнейшие форки биткоина вряд ли станут сколь-либо значимыми. Более того, комьюнити получило недостающий опыт и повысило свою техническую грамотность.

Кир Келевра, независимый криптотрейдер