Ирландцы смогут платить за пиво криптовалютой

В Ирландии появилась возможность расплачиваться в пабах в криптовалюте dash через платежную систему Festy

Ирландская платежная система Festy и компания Dash Core договорились о партнерстве. В результате, ирландцы получили возможность расплачиваться криптовалютой Dash на фестивалях, конференциях, концертах и в пабах, сообщает Dashforcenews.

"Ирландская платежная система Festy объединяет технологии NFC и блокчейн, бесконтактные браслеты и карты позволяют существенно снизить стоимость транзакций для продавцов и предложить достойную альтернативу привычным платежным системам", - отметили в компании Festy.

Партнеры проспонсировали ежегодную Всемирную премию ирландских пабов в Дублине, на мероприятии также презентовали бесконтактный браслет от Festy.

По словам исполнительного директора компаний Festy и Opera Incubator Даррена Дайнина, им уже удалось установить партнерские отношения с владельцами пабов в Ирландии, Великобритании, Европе, Северной и Южной Америке, а также Азии.

Как сообщалось, криптовалютная биржа Bitfinex прекращает обслуживать резидентов США с 9 ноября.

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