Mastercard переводит платежные операции на блокчейн
Компания Mastercard открыла доступ к собственному блокчейну для платежных операций между банками и продавцами в традиционной валюте, пишет Fortune.
"Мы не используем криптовалюту, и не создаем собственную цифровую валюту, потому что это чревато проблемами - регуляторными и юридическими. Если вы совершаете платеж, то мы можем перемещать эти средства только с помощью традиционной валюты", - отмечает старший вице-президент Mastercard Labs Джастин Пинкхем (Justin Pinkham).
Блокчейн Mastercard доступен пока ограниченному количеству банков и продавцов для исполнения платежей - компания сама приглашает те или иные организации.
Mastercard разрабатывала собственный блокчейн последние несколько лет, и теперь он стал доступен для клиентов организации в качестве альтернативного метода оплаты товаров и услуг. Главное отличие блокчейна Mastercard в том, что в нем используется не собственная криптовалюта компании или другая цифровая валюта, а традиционные фитные валюты.
Mastercard - огромная финансовая империя. Она обладает расчетной сетью, которая насчитывает около 22 000 банков и других финансовых организаций по всему миру.
На прошлой неделе IBM также открыла доступ к своему блокчейну, однако для транзакций в нем используется криптовалюта люмен.
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