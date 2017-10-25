Безграничные перспективы Bitcoin

Для того, чтобы иметь возможность зарабатывать на курсе Bitcoin и других криптовалют достаточно открыть торговый счет

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Курс биткойна, на зло скептикам, бьет очередной рекорд, превысив отметку в 6000 долларов. Это означает, что, те кто поверил в криптовалюты и вложился в них в начале года - смогли в несколько раз увеличить свои инвестиции. Столь быстрый рост встречается не так уж часто и как правило недолговечен, но в данном случае мы имеем дело с новым финансовым инструментом, который оказался в нужном месте в нужное время.

Криптовалюты построены на совершенно новых принципах, которые открыл перед нами интернет. Они не контролируются ни государствами, ни центральными банками, за ними нет финансовых группировок. Но они поддерживаются миллионами пользователей, которые добровольно объединили свои компьютеры для обработки математических алгоритмов криптовалют. Это гарантирует криптовалютам небывалую устойчивость, их невозможно "запретить" или "закрыть". Исходный код биткойна известен, любое его изменение сохраняется в общем списке транзакций, но сами операции полностью анонимны. В шифровании используются такие же методы, как и у банков при проведении платежей, а открытый код позволяет сделать ее максимально надежной - никакие ошибки и "дырки", которые иногда скрывают банки здесь невозможны.

В отличии от привычных нам денег у криптовалюты нет "печатного станка". Ее выпуск осуществляется по заранее определенным правилам, и понятие инфляция для нее вовсе неприменимо. Специальная программа установленная на сотнях тысяч компьютеров генерирует (майнит) "цифровые монеты", которые являются по сути вознаграждением за участие в обработке переводов и транзакций между владельцами криптовалюты. При этом общий объем, например биткойна, установлен на уровне 21 млн единиц - чем их больше в обороте, тем сложнее их становится заработать майнингом.

Почему же биткойн стал так популярен, а его курс постоянно растет? Его курс поддерживается спросом для проведения платежей, а также спроса со стороны инвесторов. В определенном смысле можно говорить о дефиците биткойна: спрос растет, а предложение стабильно и даже снижается за счет притока все большего числа инвесторов - ведь просто так выпустить дополнительные биткойны невозможно.

Текущий курс любой криптовалюты, в том числе биткойна - это баланс спроса и предложения, точно также, как и у любой другой валюты, например гривны, которая испытывает колебания относительно доллара и евро. И как у всякой валюты, курс биткойна не только растет, но и снижается, а из-за "молодости" эти колебания бывают достаточно ощутимыми. Такие подвижки позволяют зарабатывать не только на покупке биткойна в ожидании новых рекордов роста курса, но и в моменты его падения, необходимо только выбрать правильный инструмент. Таковым, в частности могут стать контракты на разницу (CFD), которые позволяют получить прибыль вне зависимости от направления движения курса.

Приведем пример, например в сентябре можно было буквально за три дня заработать четверть от вложенной суммы. Для этого (имея $1000), надо было 15 сентября открыть 0,2 контракта BTC. Курс Bitcoin на тот момент составлял $2906,26, соответственно стоимость контракта - $581,25 (с учетом маржи за три дня в $7 - $588,25). К 18 сентября курс Bitcoin поднялся до $4089,08 - контракт стал стоить $817,82, а разница между ними составила $236,57.

Рассмотрим пример прибыльной сделки по криптовалюте Bitcoin.

Например, вы уверены, что через (.. дней ) один Bitcoin (BTC) будет стоить больше, чем сегодня. На этом прогнозе вы и желаете заработать.

15.09.2017 , на ( 1000$,) вы открываете 0,2 контракта с прогнозом, что через 3 дня (включая выходные) стоимость Bitcoin будет больше чем сейчас. Стоимость одного контракта ( 0.2 лот ) 581,24$ за один контракт. Общая сумма вашей сделки составила (с учетом спреда $7 ) $588,25. К 16 сентября курс Bitcoin вырос до $4089,08 (контаракт $817,82), что при закрытии сделки даст $229,57 или почти 23% на инвестированные $1000. И это без использования плеча, которое может составлять 1:3.

Для того, чтобы иметь возможность зарабатывать на курсе Bitcoin и других криптовалют достаточно открыть торговый счет. Для тех, кто делает первые шаги в трейдинге существуют бесплатный демо-режим, который поможет научиться торговле на разнице курсов валют, а для того, чтобы чувствовать себя уверенно и постичь все тонкости торговли можно записаться на обучающие курсы. Кстати, торговый счет избавит вас от необходимости открывать кошелек для Bitcoin, а также Ethereum и Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero и беспокоиться о его сохранности.

Трейдинг осуществляется через популярную и хорошо знакомую большинству трейдеров платформу MetaTrading 4, которая позволяет использовать торговых роботов и обладает широкими возможностями для аналитики. Результаты торговли могут фиксироваться как в долларе и евро, так и в золоте и криптовалютах, что открывает перед трейдерами невероятные перспективы. Узнать о них и попробовать себя в торговле криптовалютами вы сможете на сайте FIBO Group.