Цена биткоина резко снизилась после форка Bitcoin Gold
Цена биткойна колеблется на уровне $5500, после того как трейдеры начали пересматривать инвестиционные портфели, чтобы выставить крупные позиции в альткоинах после хардфорка Bitcoin Gold, сообщает HappycoinClub.
Повышенное внимание к альткоинам привело к росту цены Etherieum на 8%, в то время как две криптовалюты из ТОП 10 - Dash и NEO - увеличились двузначными цифрами.
В результате общая капитализация криптовалют во вторник, 24 октября, увеличилась на $700 миллионов несмотря на то, что биткоин упал более чем на 3%.
Напомним, что во вторник произошло разделение сети биткоина, в результате которого появился Bitcoin Gold. Перед форком большинство трейдеров предпочли закупить оригинальный биткоин, чтобы в результате разделения получить аналогичное количество новой криптовалюты. Теперь, когда форк фактически произошел, трейдеры могут распродать биткоины и влиять на снижение котировок.
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