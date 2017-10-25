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Цена биткоина резко снизилась после форка Bitcoin Gold

25.10.2017 14:40
Котировки биткоина обрушились до $5500 с уровней $6000 после хардфорка Bitcoin Gold
Фото – bitcoinweb.ru

Цена биткойна колеблется на уровне $5500, после того как трейдеры начали пересматривать инвестиционные портфели, чтобы выставить крупные позиции в альткоинах после хардфорка Bitcoin Gold, сообщает HappycoinClub.

Повышенное внимание к альткоинам привело к росту цены Etherieum на 8%, в то время как две криптовалюты из ТОП 10 - Dash и NEO - увеличились двузначными цифрами.

В результате общая капитализация криптовалют во вторник, 24 октября, увеличилась на $700 миллионов несмотря на то, что биткоин упал более чем на 3%.

Напомним, что во вторник произошло разделение сети биткоина, в результате которого появился Bitcoin Gold. Перед форком большинство трейдеров предпочли закупить оригинальный биткоин, чтобы в результате разделения получить аналогичное количество новой криптовалюты. Теперь, когда форк фактически произошел, трейдеры могут распродать биткоины и влиять на снижение котировок.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Bitcoin, Bitcoin Gold, цена биткоина, хардфорк, котировки биткоина
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