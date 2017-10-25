В Индонезии массово закрываются криптовалютные платежные системы
Индонезийские платежные системы в биткоинах Toko Bitcoin и Bitbayer прекращают деятельность в связи с заявлением Банка Индонезии, что он не признает биткоин в качестве платежного средства, сообщает bitcoin.com.
После заявления Bitbayer, индонезийская альтернатива Bitpay также объявила о том, что она прекратит свои услуги с 1 ноября и предложит своим клиентам вывести свои средства до конца месяца. Токо Биткойн, компания, которая когда-то позволяла своим клиентам приобретать предоплаченные телефонные и электрические ваучеры с использованием биткоина, перестала принимать биткоин в качестве платежного средства.
Закрытие не было результатом прямого вмешательства со стороны центрального банка Индонезии. "Никаких прямых запросов от Банка Индонезии на Биткойн-Индонезию не было, чтобы закрыть эти два веб-сайта", - сказал генеральный директор биткойн-обменника PT Bitcoin Indonesi Оскар Дармаван.
Напомним, что в прошлом месяце директор департамента политики платежной системы Банка Индонезии Эни Пангабин (Eny V Panggabean) сказал, что центральный банк не признает биткийн как валюту, а его использование в качестве платежного инструмент запрещено законодательством.
Согласно Cryptocompare, индонезийская рупия стоит на десятом месте среди национальных валют по объемам торгов биткоином и составляет 0,18% от общего объема торгов.
Как сообщалось, Центробанк РФ заблокирует доступ к криптовалютным биржам из-за того, что криптовалюты являются сомнительными ресурсами.
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