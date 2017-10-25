Один из пионеров блокчейна создал новую криптовалюту

Запуск новой криптовалюты Metronome запланирован на конец года

Один из пионеров блокчейна и глава компании Bloq Джефф Гарзик создал кроссплатформенную криптовалюту Metronome. Об этом пишет Bloomberg.



Ключевым отличием Metronome станет возможность использовать валюту в разных блокчейнах. При этом монеты Metronome будут выпускаться и поддерживаться автономным программным обеспечением, в которое нельзя внести изменения.



Криптовалюту выпустят на плат­фор­ме Ethereum в объеме 10 млн токенов. Поддерж­ка дру­гих платформ по­явит­ся в те­че­ние несколь­ких ме­ся­цев после за­пус­ка. Запуск запланирован на декабрь этого года.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.