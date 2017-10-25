Один из пионеров блокчейна создал новую криптовалюту
Один из пионеров блокчейна и глава компании Bloq Джефф Гарзик создал кроссплатформенную криптовалюту Metronome. Об этом пишет Bloomberg.
Ключевым отличием Metronome станет возможность использовать валюту в разных блокчейнах. При этом монеты Metronome будут выпускаться и поддерживаться автономным программным обеспечением, в которое нельзя внести изменения.
Криптовалюту выпустят на платформе Ethereum в объеме 10 млн токенов. Поддержка других платформ появится в течение нескольких месяцев после запуска. Запуск запланирован на декабрь этого года.
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