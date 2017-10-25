Цифровой феномен: как ICO подрывает основы венчурного капитализма
В условиях всеобщего ажиотажа вокруг майнинга криптовалют и ICO, постоянного сравнения ICO с IPO чувствуется необходимость в некотором "ликбезе". Давайте, прежде всего, разберемся в теории.
ICO (Initial Coin Offering) - это инновационный, как правило, нерегулируемый, подход к финансированию стартапов, основанный на технологии Blockchain. Феномен ICO стал возможным благодаря трем важным компонентам. Первый - это краудфандинг (или краудсейл), который был впервые применен в модели Kickstarter и благодаря этой платформе приобрел широкую популярность.
Второй - технология распределенного реестра (технология Blockchain). Она дала возможность выпускать собственные цифровые активы (токенов), обеспечивающие цифровые права на получение ценности от запускаемого продукта для инвесторов ICO. И это наиболее важный компонент, так как именно благодаря этой технологии ICO в принципе возможен.
Третий - это открытый рынок обмена токенов, криптовалютные биржи, на которых можно обменять токены на обычные и криптовалюты.
Читайте также - Биткоин и компания. Топ-10 самых дорогих криптовалют мира
Почему этот феномен так важен? Достаточно посмотреть на цифры: в 2017 году ICO-кампании привлекли более $2 млрд и, разумеется, стали заметны для сообщества бизнесменов, инвесторов и регуляторов рынка ценных бумаг и финансов.
Теперь разберtмся с IPO. ICO созвучно IPO (Initial Public Offering), что подразумевает некую аналогию, но на деле данные явления имеют больше отличий, чем сходств.
Во-первых, IPO - это полностью регулируемый и подконтрольный процесс выпуска ценных бумаг, в то время как ICO - скорее саморегулируемый процесс. Во-вторых, ICO, как правило, организовывают, чтобы привлечь средства для финансирования стартапов, в то время как на IPO выходит уже работающий, устойчивый и стабильный бизнес.
Наибольшим отличием ICO от IPO можно считать непрозрачность финансовой отчетности компаний, запускающих ICO. В случае с IPO - это невозможно, ведь путь на фондовую биржу лежит как раз через раскрытие бухгалтерских книг и превращение компании в публичную.
Объединяет эти два явления непредсказуемость цены токена (акции) по итогам проведения ICO/IPO. Нередки случаи, когда сильно раскрученные благодаря активным маркетинговым усилиям ожидания инвесторов не оправдываются, и стоимость акций/токенов оказывается завышенной и со временем снижается.
ICO в свою очередь подрывает основы венчурного капитализма, который до последнего времени был основой финансирования бизнеса на ранних фазах его развития. Команда, запускающая ICO, теперь сама формирует наблюдательный совет, в то время как решение о финансировании ее идей принимает комьюнити (каждый участник комьюнити в индивидуальном порядке).
Читайте также: Биткоины за пиццу. Как оплатить криптовалютой счет в ресторане
ICO - молодое и нерегулируемое явление с массой новых рисков и подводных камней, как для команд ICO, так и для инвесторов. Есть риски чисто технологические (взломы, фишинговые атаки, подмена адресов и т.п.). Есть риски, связанные с криптотрейдингом: нужны специальные знания и навыки, чтобы их избежать. Однако наибольшие риски находятся в законодательном поле ввиду того, что криптовалюты, трейдинг, криптобиржи не регулируются, а сама технология Blockchain не стандартизована.
Это обстоятельство, с одной стороны, привлекает в ICO множество мошенников, воров и прочих любителей легкой наживы за чужой счет, а с другой - регуляторы все больше вовлекаются в становлении новой экономики, пытаясь вводить ограничения и информируя рынок о рисках и опасностях ICO.
Но и в их рядах единства нет. Некоторые страны полностью запретили проведение у себя проведение ICO кампаний (Китай, Корея). Некоторые ограничились предупреждением и снятием с себя ответственности по защите неудачливых инвесторов.
Австралийский регулятор выпустил специальные разъяснения, как правильно проводить ICO. Швейцария пошла еще дальше и занимается разработкой законодательства, в котором будут учтены особенности ICO и технологии блокчейн, чтобы сделать свою юрисдикцию максимально благоприятной для ICO. Аналогичным путем идут остров Мэн и Маршалловы острова.
В целом, нужно отметить, что феномен ICO развивается вместе с законодательством и стандартами переходя постепенно из состояния "дикого запада" в более цивилизованную, регулируемую и прозрачную форму.
Сергей Бондаренко
руководитель направления инноваций компании Делойт в Украине
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы, публикуемые в разделе Мнения, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ"
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus