Цифровой феномен: как ICO подрывает основы венчурного капитализма

Криптоэкономика из состояния "дикого запада" переходит в цивилизованную форму

В условиях всеобщего ажиотажа вокруг майнинга криптовалют и ICO, постоянного сравнения ICO с IPO чувствуется необходимость в некотором "ликбезе". Давайте, прежде всего, разберемся в теории.

ICO (Initial Coin Offering) - это инновационный, как правило, нерегулируемый, подход к финансированию стартапов, основанный на технологии Blockchain. Феномен ICO стал возможным благодаря трем важным компонентам. Первый - это краудфандинг (или краудсейл), который был впервые применен в модели Kickstarter и благодаря этой платформе приобрел широкую популярность.

Второй - технология распределенного реестра (технология Blockchain). Она дала возможность выпускать собственные цифровые активы (токенов), обеспечивающие цифровые права на получение ценности от запускаемого продукта для инвесторов ICO. И это наиболее важный компонент, так как именно благодаря этой технологии ICO в принципе возможен.

Третий - это открытый рынок обмена токенов, криптовалютные биржи, на которых можно обменять токены на обычные и криптовалюты.

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Почему этот феномен так важен? Достаточно посмотреть на цифры: в 2017 году ICO-кампании привлекли более $2 млрд и, разумеется, стали заметны для сообщества бизнесменов, инвесторов и регуляторов рынка ценных бумаг и финансов.

Теперь разберtмся с IPO. ICO созвучно IPO (Initial Public Offering), что подразумевает некую аналогию, но на деле данные явления имеют больше отличий, чем сходств.

Во-первых, IPO - это полностью регулируемый и подконтрольный процесс выпуска ценных бумаг, в то время как ICO - скорее саморегулируемый процесс. Во-вторых, ICO, как правило, организовывают, чтобы привлечь средства для финансирования стартапов, в то время как на IPO выходит уже работающий, устойчивый и стабильный бизнес.

Наибольшим отличием ICO от IPO можно считать непрозрачность финансовой отчетности компаний, запускающих ICO. В случае с IPO - это невозможно, ведь путь на фондовую биржу лежит как раз через раскрытие бухгалтерских книг и превращение компании в публичную.

Объединяет эти два явления непредсказуемость цены токена (акции) по итогам проведения ICO/IPO. Нередки случаи, когда сильно раскрученные благодаря активным маркетинговым усилиям ожидания инвесторов не оправдываются, и стоимость акций/токенов оказывается завышенной и со временем снижается.

ICO в свою очередь подрывает основы венчурного капитализма, который до последнего времени был основой финансирования бизнеса на ранних фазах его развития. Команда, запускающая ICO, теперь сама формирует наблюдательный совет, в то время как решение о финансировании ее идей принимает комьюнити (каждый участник комьюнити в индивидуальном порядке).

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ICO - молодое и нерегулируемое явление с массой новых рисков и подводных камней, как для команд ICO, так и для инвесторов. Есть риски чисто технологические (взломы, фишинговые атаки, подмена адресов и т.п.). Есть риски, связанные с криптотрейдингом: нужны специальные знания и навыки, чтобы их избежать. Однако наибольшие риски находятся в законодательном поле ввиду того, что криптовалюты, трейдинг, криптобиржи не регулируются, а сама технология Blockchain не стандартизована.

Это обстоятельство, с одной стороны, привлекает в ICO множество мошенников, воров и прочих любителей легкой наживы за чужой счет, а с другой - регуляторы все больше вовлекаются в становлении новой экономики, пытаясь вводить ограничения и информируя рынок о рисках и опасностях ICO.

Но и в их рядах единства нет. Некоторые страны полностью запретили проведение у себя проведение ICO кампаний (Китай, Корея). Некоторые ограничились предупреждением и снятием с себя ответственности по защите неудачливых инвесторов.

Австралийский регулятор выпустил специальные разъяснения, как правильно проводить ICO. Швейцария пошла еще дальше и занимается разработкой законодательства, в котором будут учтены особенности ICO и технологии блокчейн, чтобы сделать свою юрисдикцию максимально благоприятной для ICO. Аналогичным путем идут остров Мэн и Маршалловы острова.

В целом, нужно отметить, что феномен ICO развивается вместе с законодательством и стандартами переходя постепенно из состояния "дикого запада" в более цивилизованную, регулируемую и прозрачную форму.

Сергей Бондаренко

руководитель направления инноваций компании Делойт в Украине

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