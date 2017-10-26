Блокчейн Red Belly переводит деньги в 11 раз быстрее Visa

В Австралии показали блокчейн, который превзошел по скорости транзакции Visa в 11,5 раза

Специалисты Сиднейского университета представили блокчейн Red Belly, который работает в 11,5 раз быстрее системы Visa и в 94 000 раз быстрее блокчейна биткоина, пишет Cryptocoinsnews.

Новая модель блокчейна способна обрабатывать 440 000 транзакций в секунду на 100 компьютерах одновременно. Платежная система Visa расчитана только на 56 000 транзакций в секунду. Блокчейн биткоина один из самых медленных - 7 транзакций в секунду, блокчейн Ethereum - 20 транзакций.

Руководитель проекта Винсент Грамоли отметил, что производительность нового блокчейна растет, сейчас Red Belly способен обрабатывать уже свыше 660 000 транзакций в секунду.

"Для этого было использовано 300 компьютеров, объединенных в единый дата-центр. Таким образом, новая модель блокчейна смогла побить собственный рекорд", - сказал он.

Отмечается, что в тестировании использовались компьютеры в разных регионах мира из таких государств, как Австралия, Бразилия, Канада, Германия, Индия, Япония, Сингапур, Южная Корея, Великобритания и США.

В настоящее время перед разработчиками стоит задача сделать Red Belly доступным для всех, у кого есть доступ в Сеть.

Напомним, что один из пионеров блокчейна создал новую криптовалюту.

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