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Блокчейн Red Belly переводит деньги в 11 раз быстрее Visa

26.10.2017 18:43
В Австралии показали блокчейн, который превзошел по скорости транзакции Visa в 11,5 раза
Фото – psm7.com

Специалисты Сиднейского университета представили блокчейн Red Belly, который работает в 11,5 раз быстрее системы Visa и в 94 000 раз быстрее блокчейна биткоина, пишет Cryptocoinsnews.

Новая модель блокчейна способна обрабатывать 440 000 транзакций в секунду на 100 компьютерах одновременно. Платежная система Visa расчитана только на 56 000 транзакций в секунду. Блокчейн биткоина один из самых медленных - 7 транзакций в секунду, блокчейн Ethereum - 20 транзакций. 

Руководитель проекта Винсент Грамоли отметил, что производительность нового блокчейна растет, сейчас Red Belly способен обрабатывать уже свыше 660 000 транзакций в секунду. 

"Для этого было использовано 300 компьютеров, объединенных в единый дата-центр. Таким образом, новая модель блокчейна смогла побить собственный рекорд", - сказал он. 

Отмечается, что в тестировании использовались компьютеры в разных регионах мира из таких государств, как Австралия, Бразилия, Канада, Германия, Индия, Япония, Сингапур, Южная Корея, Великобритания и США. 

В настоящее время перед разработчиками стоит задача сделать Red Belly доступным для всех, у кого есть доступ в Сеть. 

Напомним, что один из пионеров блокчейна создал новую криптовалюту.

Читайте также: MasterCard закрывает доступ к криптовалютным картам 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: денежные переводы, blockchain, блокчейн, переводы в биткоинах, блокчейн Red Belly
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