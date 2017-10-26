В Гонконге не поддерживают очередное разделение биткоина
Биткоин-митап Гонконга, в состав которого входит местное биткоин-сообщество и Ассоциация биткоина Гонконга (BAHK), не поддерживают хардфорк SegWit2x, назвав его "безрассудным предприятием", которое вызовет хаос в экосистеме биткоина.
"Segwit2X не имеет ни сильной защиты от повторного воспроизведения транзакций, ни широкого консенсуса в сообществе. В этой связи мы считаем Segwit2X безрассудным предприятием, которое вызовет хаос и нанесет вред всей экосистеме биткоина. Наша позиция останется неизменной даже в том случае, если цепь SegWit2x получит большинство хешрейта или цена этой монеты окажется выше", - говорится в заявлении.
BAHK в свою очередь заявила, что, принимая во внимание возможный вред для пользователей биткоина и отсутствие ясности относительно исхода форка, ассоциация выступает с категоричным неприятием Segwit2X.
"Сторонники B2X надеются, что новая монета получит название биткоин, однако решать, что будет называться биткоином, они не могут. Если кто-то хочет провести хардфорк и присвоить новой монете название биткоин, ему следует обратиться с просьбой о поддержке к биткоин-сообществу и осуществлять свои планы только при наличии широкой поддержки. При всем уважении к Segwit2X, сделано этого не было", - говорится в заявлении ВАНК.
Криптосообщество Гонконга утверждает, что хардфорк SegWit2x во многом похож на недавний хардфорк Bitcoin Cash (BCH). Тот тоже предполагает увеличение лимита на размер блока, однако SegWit2x не включает в себя ключевые функции безопасности, которые есть у BCH. Здесь речь идет о защите от повторного воспроизведения транзакций, однако также подчеркивается и отсутствие видимого консенсуса относительно форка.
Как сообщалось, биткоин может подорожать до $25 000.
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