IBM разрабатывает блокчейн для сферы здравоохранения США

IBM сосредоточился на объединении блокчейна и искусственного интеллекта для предоставления более эффективного предоставления медицинской помощи

IBM Watson Health разработает для Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) блокчейн-платформу для сбора и распространения медицинских данных, сообщает Fast Company.

"Блокчейн очень полезен, когда в системе много действующих лиц. Это позволяет экосистеме данных в здравоохранении быть более подвижной, а искусственный интеллект позволяет нам извлекать информацию из этих данных. Все говорят о Big Data в здравоохранении, но я думаю, что здесь важнее Long Data", - сообщил ведущий научный сотрудник IBM Шахрам Эбадоллаи.

По мнению главного медицинского работника IBM Кью Ри Эбадоллаи, применение искусственного интеллекта в здравоохранении позволит потребителям приобретать домашние системы здравоохранения так же легко, как домашние системы безопасности.

"Приватность и безопасность на первом месте. Пациенты владеют своими данными, и вы не можете делиться данными с людьми, которым не доверяете", - добавил он.

CDC входит в состав Министерства здравоохранения и социальных служб США и занимается предотвращением распространения эпидемий.

Как сообщалось, IBM запускает платежи на собственной криптовалюте.

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