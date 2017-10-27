IBM разрабатывает блокчейн для сферы здравоохранения США
IBM Watson Health разработает для Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) блокчейн-платформу для сбора и распространения медицинских данных, сообщает Fast Company.
"Блокчейн очень полезен, когда в системе много действующих лиц. Это позволяет экосистеме данных в здравоохранении быть более подвижной, а искусственный интеллект позволяет нам извлекать информацию из этих данных. Все говорят о Big Data в здравоохранении, но я думаю, что здесь важнее Long Data", - сообщил ведущий научный сотрудник IBM Шахрам Эбадоллаи.
По мнению главного медицинского работника IBM Кью Ри Эбадоллаи, применение искусственного интеллекта в здравоохранении позволит потребителям приобретать домашние системы здравоохранения так же легко, как домашние системы безопасности.
"Приватность и безопасность на первом месте. Пациенты владеют своими данными, и вы не можете делиться данными с людьми, которым не доверяете", - добавил он.
CDC входит в состав Министерства здравоохранения и социальных служб США и занимается предотвращением распространения эпидемий.
Как сообщалось, IBM запускает платежи на собственной криптовалюте.
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