Цифровой кошелек Bread создал универсальное хранилище токенов
Производитель цифровых кошельков Bread (ранее BreadWallet) объявил о крупном обновлении своего приложения iOS, которое позволит людям хранить токены разных видов.
"Bread был создан в 2014 году как простое и безопасное решение в то время, когда другие кошельки были настолько сложными, что их могли использовать только вундеркинды. Однако теперь всё может быть токенизировано, и криптовалюты становятся обязательной частью инвестиционного портфеля", - говорит соучредитель Bread Аарон Лашер в интервью Fortune.
На практике это означает, что обновленный кошелёк Bread вскоре сможет поддерживать любой токен, построенный на стандарте ERC-20. Стандарт основан на эфириуме - втрой по капитализации криптовалюте. Это также может увеличить спрос на некоторые из наиболее экзотических форм цифровых денег.
Обновленное приложение включает в себя новую функцию, которая упрощает пользователям прикрепление заметок к своим биткоин транзакциям и выбирать, хотят ли они оптимизировать транзакции в скорости или в стоимости.
По словам Лашера, Bread намерен стать онлайн биржей, где люди смогут покупать, продавать и хранить свои цифровые токены.
Bread, как и у конкурирующий кошелёк Blockchain, отличается от популярных сервисов, таких как Coinbase, тем, что он позволяет пользователям поддерживать контроль над приватными ключами, которые открывают и закрывают кошельки. Например, приложение Bread генерирует серию из 12 случайных слов, которые служат для тиражирования приватного ключа.
Bread существует с 2014 года и позиционируется как удобный способ хранения биткоина, который также является оригинальным цифровым токеном.
Напомним, что крупнейшая в Германии платформа по покупке биткоина Bitcoin.de в ближайшее время намерена добавить поддержку Ethereum.
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