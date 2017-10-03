В США легализуют криптовалютные биржи

Федеральный резерв США рассматривает возможность лицензирования криптовалютных бирж

Исполняющий обязанности контролера денежного обращения Федерального резервного банка Филадельфии Кит Норейка (Keith Noreika) заявил, что не против того, чтобы криптовалютные биржи подавали заявки на получение банковского статуса, пишет Coindesk.

"Я буду совсем не против, если представители индустрии придут в мой офис и выскажут свои мысли в отношении этой программы. Но все это - длительный процесс и вовсе не факт, что у нас получится учесть все пожелания", - сказал Норейка.

Он также рассматривает вопрос о внедрении общенациональной программы лицензирования для криптовалютных бирж, которая отменит региональное лицензирование, такое как BitLicense в Нью-Йорке, и создаст единую нормативную базу для криптовалютных платформ и инвесторов.

Позитивным показателем роста биткоина является то, что США, второй по величине рынок бирж биткоина после Японии, внимательно рассматривает возможность создания более надежной и хорошо регулируемой среды для инвесторов и обычных клиентов.

Напомним, что Япония уже давно идет путем легализации криптовалютного рынка. На прошлой неделе Агентство финансовых услуг Японии выдало лицензии на осуществление криптовалютных операций одиннадцати компаниям.

Читайте также: В США отказались торговать фьючерсами на биткоин

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.