Японская SBI Holdings создает собственную цифровую валюту

Японская финансовая группа SBI Holdings планирует выпустить цифровую валюту для платежей и мгновенных переводов

Японская крупная финансовая группа SBI Holdings, намерена выпустить собственную цифровую валюту для платежей и мгновенных переводов P2P, пишет Nikkei.

Новая цифровая валюта позволит совершать мгновенные платежи в магазинах и может использоваться для совершения одноранговых транзакций при значительно сниженных затратах по сравнению с банковскими картами.

Цифровой токен финансовой группы основан на технологии blockchain и будет иметь стабильный обменный курс к японской иене. Сотрудники SBI начнут тестировать цифровую валюту в магазинах в следующем году.

Отметим, что менее 70% японских супермаркетов принимают банковские карты из-за высоких комиссий и дорогостоящего оборудования. Поэтому Япония отстает от своих азиатских коллег, особенно Китая и Кореи, в безналичных расчетах. Японские власти в стратегии роста FinTech установили конечную цель увеличения цифровых платежей (в настоящее время на уровне 19%) в два раза в течение следующего десятилетия.

Примечательно, что SBI в ноябре 2016 года уже запустил свою собственную торговую и обменную платформу для цифровой торговли SBI Virtual Currencies Co., Ltd. Это была первая цифровая валютная биржа, поддерживаемая банком.

Как сообщалось, японские банки создали консорциум по созданию национальной цифровой валюты J-Coin.

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