 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Курс биткоина побил очередной рекорд

30.10.2017 13:02
Курс первой криптовалюты достиг показателя $6300
Фото: EPA

Курс биткоина достиг показателя $6300, сообщает Hacked.com.

"До этого был промежуток, когда биткоин не выходил за пределы $5700-5800. Все стремительно изменилось ближе к вечеру воскресенья. Первый скачок позволил биткоину подорожать на $150, дальше первая криптовалюта продолжила уверенный рост".

К утру понедельника, 30 ноября цена биткоина немного снизилась, и сейчас он торгуется у отметки $6125.

Читайте также: Индекс биткоина. Как рассчитать доходность крипторынка

В настоящее время капитализация Биткоина составляет $102 млрд, а совокупная капитализация криптовалютного рынка - $178 млрд.

Впервые биткоин попытался преодолеть уровень $6000 еще 20 октября.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, криптовалюта
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров