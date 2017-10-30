Курс биткоина побил очередной рекорд
Курс биткоина достиг показателя $6300, сообщает Hacked.com.
"До этого был промежуток, когда биткоин не выходил за пределы $5700-5800. Все стремительно изменилось ближе к вечеру воскресенья. Первый скачок позволил биткоину подорожать на $150, дальше первая криптовалюта продолжила уверенный рост".
К утру понедельника, 30 ноября цена биткоина немного снизилась, и сейчас он торгуется у отметки $6125.
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В настоящее время капитализация Биткоина составляет $102 млрд, а совокупная капитализация криптовалютного рынка - $178 млрд.
Впервые биткоин попытался преодолеть уровень $6000 еще 20 октября.
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