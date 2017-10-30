Высший экспертный совет при НБУ озаботился статусом биткоина
Высший экспертный совет при Совете Национального банка Украины призвал регуляторов финансового рынка определиться с правовым статусом криптовалют в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Растущая популярность криптовалют как в мире, так и в Украине, требует соответствующей реакции со стороны регуляторов финансового рынка. Криптовалюта - сложное и многогранное явление, которое, естественно, имеет как положительные, так и отрицательные моменты. В то же время убежден, что любые попытки ограничить функционирование такого рынка может иметь обратный эффект, а именно способствовать тенизации и делегитимизации процессов, связанных с ним", - заявил председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин.
Он добавил, что на рассмотрении парламента находится два соответствующих законопроекта, а Совет финансовой стабильности отметил необходимость скорейшего определения правового статуса Bitcoin и других криптовалют в Украине.
Также члены Совета отметили, что неурегулированное развитие новых финансовых технологий, в частности криптовалют, создает значительные угрозы финансовой стабильности и безопасности государства.
С рекомендациями Совета можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что курс биткоина побил очередной рекорд, превысив $6300.
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