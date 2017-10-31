Почему цифровая экономика вытесняет традиционный бизнес

Компании переводят денежные потоки и бизнес-процессы на блокчейн. Главное преимущество – сокращение расходов и времени на принятие решений

Капитализация всей блокчейн-экономики пока невелика - около $160-$170 млрд. Этот результат в основном связан с успехами на криптовалютном рынке. Но проникновение технологии распределенного реестра или блокчейна в традиционный бизнес приобретает массовый характер.

В первую очередь, на блокчейн переходят финансовые компании и государственные структуры. Один из лидеров денежных платежей Mastercard разрабатывал собственный блокчейн последние несколько лет. Теперь он стал доступен для клиентов в качестве альтернативного метода оплаты товаров и услуг. Mastercard пока не использует криптовалюты для платежей, ограничившись фиатными валютами.

Его примеру последовал финансовый конгломерат JP Morgan Chase, который запустил межбанковскую информационную сеть Interbank Information Network на базе блокчейна Quorum. "IIN позволит повысить уровень клиентского обслуживания, снизив затрачиваемое время - с недель до часов - и связанные с этим издержки. Возможности блокчейна позволили нам по-новому взглянуть на способы распространения критической информации между банками мира", - отметила глава отдела международных платежей и обмена иностранных валют JPMorgan Chase Treasury Services Эмма Лофтус.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Блокчейн - это непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Копии одной и той же цепочки блоков хранятся и обрабатываются независимо друг от друга на множестве компьютеров, которые называются "полными нодами". Это обеспечивает устойчивость и безопасность любой блокчейн-системы, так как независимо от того, сколько нод можно разрушить, но если остается хотя бы одна, то блокчейн продолжит свое существование. Термин "блокчейн" часто сопряжен с транзакциями в криптовалютных системах. Однако технология блокчейна может быть распространена на любые взаимосвязанные блоки с информацией любого характера.

Это далеко не единственные примеры. Блокчейн активно внедряют такие гиганты как IBM, British Petroleum, Oracle, биржа Nasdaq и шведский SEB-банк. Из государственных структур недавно перевели отдельные процессы в Государственном земельном кадастре Украины, банковской системе Сингапура, Банке Англии. Земельный департамент Дубая анонсировал внедрение технологии блокчейн для надзора за сделками с землей и покупкой недвижимости. О переходе на блокчейн задумался даже МВФ.

Налицо глобальные изменения в организации процессов хранения и сбора информации. "Огромное количество новых проектов повышают планку качества, что привлекает новых инвесторов и пользователей в эту технологию", - отмечает CEO агрегатора блокчейн-данных Cyber Found Марина Гурьева.

Отличия блокчейн-проектов от традиционных бизнесов

Основное преимущество блокчейна - децентрализация управления и прозрачность проводимых транзакций. Децентрализация исключает необходимость вертикального управления бизнеса, что зачастую не позволяет принимать быстрые и адекватные решения в условиях форс-мажоров.

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В децентрализованных системах интересантов ее развития гораздо больше в сравнении с обычным бизнесом. Решение любой проблемы можно найти практически мгновенно, так как процесс не привязан к конкретному человеку или группе людей.

"Децентрализация блокчейн-систем дает возможность быстро заменить координирующий орган. Биткоин - прекрасный пример. Начало его развития положили одни люди, а продолжают развивать совершенно другие", - говорит Гурьева.

Децентрализация не требует доверительных отношений между контрагентами. Здесь все транзакции или другие формы экономического взаимодействия, например передача товаров и услуг абсолютно прозрачны для всех участников. Следовательно, отпадает необходимость в посредниках, которые дают гарантию, что вас не обманут в ходе сделки.

Сейчас развитие блокчейна происходит за счет разработки новых алгоритмов и огромного числа приложений поверх существующих блокчейн-систем. К примеру, Uber, по большому счету, лишь мобильное приложение для такси. Но и он начал интеграцию своих транзакций в блокчейн. И это далеко не весь потенциал, который можно использовать благодаря распределенному реестру. На основе того же Uber можно создать кооператив, принадлежащий водительскому сообществу, то есть, всем и никому одновременно.

Смарт-контракты

Уникальность блокчейна проявляется в умных контрактах (smart contracts). Если бы не они, распределенные базы данных были бы менее привлекательны.

Смарт-контракты - это не просто договоры купли-продажи, хотя и они тоже. Это алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн.

"Самые ощутимые преимущества получает финансовая отрасль, игровая, медийная индустрия - везде в этих отраслях через блокчейн и смарт-контракты можно реализовать решения, которые ранее были дорогими или вовсе не решаемыми", - говорит СЕО и co-founder CoinIndex.Agency Юлия Спорыш.

Хороший пример - первая в мире сделка по купле продаже недвижимости на смарт контракте. В качестве платежного средства была использована криптовалюта Etherеum на платформе Propy.

Новый собственник квартиры в Киеве - Марк Гинзбург из Нью-Йорка. Адрес смарт-контракта отобразился в договоре, который напрямую внесли в реестр недвижимости и в блокчейн системы Etherеum.

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Использование блокчейна со смарт-контрактами полностью автоматизирует бизнес-процесс, а не отдельные его части, и снижает издержки на управление.

Увязка реального мира со смарт-контрактами - один из самых насущных вопросов. Сейчас развитие идет в направлениях, которые позволяют оперировать стоимостью между разными смарт-контрактами и даже между разными блокчейн-системами.

Глобальный охват и устойчивое развитие

Традиционные бизнесы поначалу имеют локальный характер. Даже транснациональным компаниям нужно было время для того, чтобы выйти на мировой уровень. Блокчейн-проекты напротив, сразу имеют глобальный характер. Блокчейн стартап изначально становится мультинациональным. Он выходит на международную арену в первый же день своей жизни", - говорит Спорыш.

Первоначально они призваны заполнить ниши давно сформировавшихся рынков, которые по разным причинам не освоили традиционные бизнесы. Речь может идти о нишах с низкой или отрицательной рентабельностью.

Классическим примером вступает расчетное обслуживание беднейшего населения. Банки не придут в хижины - они не получат там достаточного дохода. Платежи в криптовалютах на блокчейне не боятся низкой доходности - здесь операторы сами предлагают низкие комиссии.

Эту идею решил воплотить в жизнь Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Вместе с группой финтех-компаний, включая разработчиков криптовалюты Ripple, они открыли доступ к базовым финансовым сервисам двум миллиардам наибеднейшего населения планеты.

Для подключения услуги используется приложение Mojaloop. Приложение соединяет банковские счета, мобильные кошельки и торговцев в одном цикле. Это позволит банкам адаптировать и внедрить его в свои цифровые платформы с меньшими затратами.

Блокчейн - это не только технология, но и формат экономики, которая поддерживает саморазвитие. Блокчейн дает возможность автоматизировать любые экономические отношения - программы или "роботы" фактически становятся экономическими субъектами без надзора со стороны людей.

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"В рамках одного блокчейн-протокола есть токены, как эквивалент денег и токены, привязанные к материальным активам. Благодаря смарт-контрактам с этими токенами можно заключать различные сделки. И делать это будут не люди, а автоматизированные системы", - поясняет марина Гурьева.

Что в результате? Это начало истории об освобождении человека от монотонного отупляющего труда. Автоматизированные системы будут отлично справляться с юриспруденцией и бухгалтерией и другими процессами, которые не предполагают физический труд.

Блокчейн позволяет быстро распространяться любому продукту, будь то финансовая услуга или товар через смарт-контракт, независимо от национальных границ.

Это же объясняет способность блокчейн-систем выходить на глобальную арену за короткое время и диктовать свои законы на рынке. Именно так блокчейн подрывает традиционные устои бизнеса, вынуждая переходить на новую технологию. Ведь блокчейн решает главные проблемы в экономических отношениях - безопасность и скорость принятия решений отныне не проблема.

Максим Нечипоренко

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