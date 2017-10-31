Sony внедряет блокчейн для аутентификации пользователей
Ведомство США по патентам и товарным знакам информирует, что известный производитель электроники может использовать две платформы на основе блокчейна для обеспечения безопасности транзакций по передаче данных, созданию контрактов и передачу активов, пишет CoinDesk.
Согласно заявлению Sony, одна из предложенных платформ будет создавать коды аутентификации, а другая платформа будет подтверждать личность пользователя при попытке совершить транзакцию через платформу. Возможные транзакции включают передачу данных, создание контрактов и передачу активов, согласно заявке.
Многофакторные системы аутентификации (MFA) работают, предоставляя пользователям учетные данные двух видов для входа на веб-сайт или программу. После того, как пользователь вводит логин и пароль, токен аутентификации генерирует код, который также нужно ввести для получения доступа. Идея в том, что злоумышленник может получить пароль пользователя, но, как правило, не может получить доступ к токену, который генерирует другой код для каждого входа.
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Ранее в этом году Sony объявила о создании образовательной платформы, которая разрабатывается совместно с IBM и будет запущена в следующем году. Платформа будет использовать блокчейн для безопасного хранения записей студентов. Идея заключается в том, что технология может обеспечить дополнительную прозрачность для заинтересованных сторон.
Sony заявила, что планирует продолжить изучение технологии блокчейн для различных областей, в том числе в цепочке поставок и логистике.
Как сообщалось, IBM сосредоточился на объединении блокчейна и искусственного интеллекта для предоставления более эффективного предоставления медицинской помощи.
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