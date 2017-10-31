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Трейдер потерял $48 млн на росте биткоина

31.10.2017 13:25
В результате принудительно ликвидированной сделки на китайской бирже убытки трейдера составили $48 млн
Фото: EPA

На китайской бирже OKCoin 29 октября зафиксирована одна из крупнейших неудачных сделок в истории торгов биткоином, в результате которой неизвестный трейдер получил убытки на $48 млн, пишет Sfs79.

Один из трейдеров заключил с биржей OKCoin 480 тыс. контрактов на торговлю биткоином в коротких позициях (шорт). В результате очередного всплеска роста цены биткоина, на отметке $6143 за монету, биржа была вынуждена ликвидировать эти контракты. В результате их закрытия общие убытки трейдера составили $48 млн.

Короткая позиция (short) - тип биржевой сделки, которые совершаются на уверенности игрока в падении цен на продаваемый актив. Если торговец уверен в падении цен на бумаги - он берет данные бумаги в займы у брокера, продает их по текущей цене и старается чуть позже откупить или закрыть короткую позицию по более низкой цене. Положительная разница цен продажи и покупки в этом случае обусловливает прибыль игрока. Если цена актива рстет, а не падает, торговец уходит "в минус".

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Ранее сообщалось, что один из инвесторов потерял $79 тыс. на AirSwap криптовалютной биржи при краудсейле токенов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптобиржа, Торговля биткоином, криптовалюта bitcoin
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