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Евросоюз выделяет 30 млрд евро на развитие блокчейна

31.10.2017 19:13
Европейский Союз предоставит финансирование технологическим проектам, в том числе блокчейна на 30 млрд евро
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Европейская комиссия официально уведомила, что ЕС готов выделит 30 млрд евро на развитие блокчейна и других технологий, которые способны стать двигателями прогресса.

Финансирование будет осуществляться в рамках программы Horizon 2020. Общий объем инвестиций программы на сегодня составляет 77 млрд евро, из которых 5 млн евро получили как раз блокчейн-стартапы.

Целью следующего этапа финансирования станет поддержка компаний, которые занимаются вопросами миграции, безопасности, климата, чистой энергии и цифровой экономики.

"Искусственный интеллект, генетика, блокчейн - вот что лежит в основе обещающих и прогрессивных инноваций. Европа, являясь мировым лидером в области науки и технологий, будет играть важную роль в развитии инноваций", - сказал представитель ЕК.

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Ранее стало известно, что ЕС увеличивает финансирование двух рабочих блокчейн-групп, чтобы за три года организовать бесплатный Wi-Fi на всей территории Союза.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: блокчейн, блокчейн-платформа
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