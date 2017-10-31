Евросоюз выделяет 30 млрд евро на развитие блокчейна
Европейская комиссия официально уведомила, что ЕС готов выделит 30 млрд евро на развитие блокчейна и других технологий, которые способны стать двигателями прогресса.
Финансирование будет осуществляться в рамках программы Horizon 2020. Общий объем инвестиций программы на сегодня составляет 77 млрд евро, из которых 5 млн евро получили как раз блокчейн-стартапы.
Целью следующего этапа финансирования станет поддержка компаний, которые занимаются вопросами миграции, безопасности, климата, чистой энергии и цифровой экономики.
"Искусственный интеллект, генетика, блокчейн - вот что лежит в основе обещающих и прогрессивных инноваций. Европа, являясь мировым лидером в области науки и технологий, будет играть важную роль в развитии инноваций", - сказал представитель ЕК.
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Ранее стало известно, что ЕС увеличивает финансирование двух рабочих блокчейн-групп, чтобы за три года организовать бесплатный Wi-Fi на всей территории Союза.
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