Oracle переходит на блокчейн

Компания Oracle в следующем году представит блокчейн-платформу для управления цепями поставок

Крупнейший производитель корпоративного программного обеспечения и серверного оборудования Oracle в следующем году представит блокчейн-платформу для управления цепями поставок, пишет Business Insider.

"Блокчейн призван в корне изменить существующие бизнес-процессы, сделав взаимодействие между компаниями более безопасным, прозрачным и эффективным", - отметил старший вице-президент Oracle Cloud Platform Амит Завери.

Многофункциональная платформа в настоящее время находится на стадии бета-тестирования. В основе платформы лежит технология Hyperledger Fabric. Данная технология используется такими компаниями, как IBM, Cisco, SAP и Intel.

Oracle присоединилась к блокчейн-консорциуму Hyperledger в конце августа.

"Мы рады поддержке Hyperledger Fabric компанией Oracle. Это еще одно подтверждение тому, что рынок нуждается в стандартизованной платформе для корпоративных решений на базе распределенного реестра", - сказал исполнительный директор блокчейн-консорциума Hyperledger Брайан Белендорф.

Как сообщалось, Международный валютный фонд может перейти на технологию блокчейн в будущем.

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