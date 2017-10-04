Oracle переходит на блокчейн
Крупнейший производитель корпоративного программного обеспечения и серверного оборудования Oracle в следующем году представит блокчейн-платформу для управления цепями поставок, пишет Business Insider.
"Блокчейн призван в корне изменить существующие бизнес-процессы, сделав взаимодействие между компаниями более безопасным, прозрачным и эффективным", - отметил старший вице-президент Oracle Cloud Platform Амит Завери.
Многофункциональная платформа в настоящее время находится на стадии бета-тестирования. В основе платформы лежит технология Hyperledger Fabric. Данная технология используется такими компаниями, как IBM, Cisco, SAP и Intel.
Oracle присоединилась к блокчейн-консорциуму Hyperledger в конце августа.
"Мы рады поддержке Hyperledger Fabric компанией Oracle. Это еще одно подтверждение тому, что рынок нуждается в стандартизованной платформе для корпоративных решений на базе распределенного реестра", - сказал исполнительный директор блокчейн-консорциума Hyperledger Брайан Белендорф.
Как сообщалось, Международный валютный фонд может перейти на технологию блокчейн в будущем.
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