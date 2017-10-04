Криптовалюта BitShares прекратила существование
Одна из крупнейших криптовалютных бирж Bittrex (США) сообщила, что 13 октября проведет делистинг четырех альткоинов, включая популярный BitShares (BTS).
Удалению подлежат следующие торговые пары:
BTC/BTA (Bata);
BTC/BTS и ETH-BTS (BitShares);
BTC/DAR (Darcrus);
BTC/DRACO (DT Token).
Как сообщает издание Stock Emperor, причиной делистинга стало требование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). По мнению SEC эти валюты являются ценными бумагами. А никто в США не имеет права торговать ценными бумагами без разрешения SEC. Здесь SEC использует тот же аргумент, что и китайские регуляторы, которые закрыли все виртуальные обмены в Китае всего несколько дней назад.
Согласно правилам Bittrex, после делистинга какой-либо криптовалюты рынка у пользователей остается 14 дней, чтобы вывести средства из соответствующих кошельков.
По данным Coinmarketcap, BitShares занимает 43-е место по объему рыночной капитализации (порядка $155 млн), и всего за несколько минут упал на 24%. Цена DRACO снизилась на 60%, DAR - на 58%. Это означает смерть для этих виртуальных онлайн-монет и большие потери для неудачливых инвесторов.
На днях Комиссия по торговле товарными фьючерсами США начала расследование спекуляций с etherеum, когда его цена снизилась с $317,81 до 10 центов на миллисекунды.
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