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Криптовалюта BitShares прекратила существование

04.10.2017 13:04
Американская криптовалютная биржа Bittrex проводит делистинг популярной криптовалюты BitShares и еще трех альткоинов
Фото – hyipmanager.net

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Bittrex (США) сообщила, что 13 октября проведет делистинг четырех альткоинов, включая популярный BitShares (BTS).

Удалению подлежат следующие торговые пары:

BTC/BTA (Bata);

BTC/BTS и ETH-BTS (BitShares);

BTC/DAR (Darcrus);

BTC/DRACO (DT Token).

Как сообщает издание Stock Emperor, причиной делистинга стало требование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). По мнению SEC эти валюты являются ценными бумагами. А никто в США не имеет права торговать ценными бумагами без разрешения SEC. Здесь SEC использует тот же аргумент, что и китайские регуляторы, которые закрыли все виртуальные обмены в Китае всего несколько дней назад.

Согласно правилам Bittrex, после делистинга какой-либо криптовалюты рынка у пользователей остается 14 дней, чтобы вывести средства из соответствующих кошельков.

По данным Coinmarketcap, BitShares занимает 43-е место по объему рыночной капитализации (порядка $155 млн), и всего за несколько минут упал на 24%. Цена DRACO снизилась на 60%, DAR - на 58%. Это означает смерть для этих виртуальных онлайн-монет и большие потери для неудачливых инвесторов.

На днях Комиссия по торговле товарными фьючерсами США начала расследование спекуляций с etherеum, когда его цена снизилась с $317,81 до 10 центов на миллисекунды.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, криптоэкономика, SEC, криптовалютная биржа, BitShares, Bittrex, Darcrus, DT Token, Bata
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