Биржевики спрогнозировали курс биткоина до конца года

К концу 2017 года цена Биткоина вырастет до $6000, однако курс валюты будет по-прежнему отличаться сильной волатильностью

Третий квартал был насыщен важными событиями в экосистеме биткоина, в ходе которого рост курса составил 75%. Это дает основание многим аналитикам прогнозировать, что курс биткоина достигнет $6000 к концу года, пишет CNBC.

"На протяжении всего года мы делали прогнозы о курсе биткоина, который может подняться выше отметки $5000 и вырасти до $6000 к концу этого года. Это предсказание в больше степени соответствует текущей ситуации на рынке", - сказал глава биржи Gatecoin по развитию в Азиатско-тихоокеанском регионе Томас Глюксманн.

Другие эксперты считают, что до конца этого года самый высокий уровень цены Биткоина составит $5000. Причем рост курса будет напрямую зависеть от действий регуляторов, наводящих порядок в экономике криптовалют.

"Самый значимый катализатор биткоина - это регулирование", - подтвердил CEO CryptoCompare Чарльз Хейтер.

Однако эксперты напоминают, что в ноябре в сети биткоина может состояться еще один хардфорк. Внедрение SegWit2x должно обновить протокол биткоина. Однако, данное решение активно критикуется значительной частью сообщества, в том числе разработчиками Bitcoin Core.

Напомним, что разработчики Bitcoin Gold намерены создать собственную криптовалюту путем форка от блокчейна биткоина по аналогии с возникновением Bitcoin Cash.

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