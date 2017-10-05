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Waves открыла торговлю Litecoin и Zcash

05.10.2017 08:14
Waves создала возможность торговать криптовалютами Litecoin и Zcash
Фото – wavescommunity.com

Блокчейн-платформа Waves добавила два новых шлюза в Waves Client для криптовалют Litecoin и Zcash.

Это позволит пользователям Waves хранить Litecoin (LTC) и Zcash (ZEC) и торговать этими активами против других токенов на криптовалютной бирже DEX, сообщается на сайте платформы.

"Успешно запустив шлюзы BTC (Bitcoin Cash), USD, EUR и ETH (Ethereum), Waves теперь реализовала два новых шлюза в Lite-клиенте - открывая больше возможностей для децентрализованной торговли", - говорится в сообщении компании.

Waves, блокчейн-платформа по выпуску криптографических токенов и проведения краудфандинговых кампаний. Платформа использует форму консенсуса LPoS, модификацию консенсуса Proof-of-stake. Особенностью LPoS является возможность для пользователей передавать собственные балансы полным узлам на правах аренды в обмен на часть прибыли от майнинга (так называемый Account leasing).

Как ранее сообщалось, цифровой кошелек Bread создал универсальное хранилище токенов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, криптоэкономика, Waves, криптовалюта Litecoin, криптовалюта Zcash, криптовалютная биржа DEX
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