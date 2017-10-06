Satoshi•Fund выходит на американский рынок ICO

Инвестфонд Satoshi•Fund открывает представительство в США для проведения ICO

Инвестиционный фонд Satoshi•Fund открывает в США подразделение компании CyberStudio, которое будет заниматься подготовкой и проведением ICO, написал у себя на странице в Facebook сооснователь и глава Satoshi•Fund Константин Ломашук.

Команда Satoshi Fund сфокусировалась на инвестировании в проекты на более ранней стадии в связи с преобразованием фонда Satoshi•Pie и отказа от дальнейшего приема депозитов.

По словам Ломашука, первичное размещение монет будут проводить не более четырех проектов в год.

"Публичный офферинг токенов - это часть процесса, которую, к сожалению, мы пока не можем делегировать, так как компаний, которые делают это качественно, на рынке парочка, они перегружены, а процесс важен и его главной задачей является не привлечение денег, а формирование сильного коммьюнити", - заявил Ломашук.

Как сообщалось, в США создают отдел по борьбе с мошенничеством на ICO.

Читайте также: Австралия узаконила ICO

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.