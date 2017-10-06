Satoshi•Fund выходит на американский рынок ICO
Инвестиционный фонд Satoshi•Fund открывает в США подразделение компании CyberStudio, которое будет заниматься подготовкой и проведением ICO, написал у себя на странице в Facebook сооснователь и глава Satoshi•Fund Константин Ломашук.
Команда Satoshi Fund сфокусировалась на инвестировании в проекты на более ранней стадии в связи с преобразованием фонда Satoshi•Pie и отказа от дальнейшего приема депозитов.
По словам Ломашука, первичное размещение монет будут проводить не более четырех проектов в год.
"Публичный офферинг токенов - это часть процесса, которую, к сожалению, мы пока не можем делегировать, так как компаний, которые делают это качественно, на рынке парочка, они перегружены, а процесс важен и его главной задачей является не привлечение денег, а формирование сильного коммьюнити", - заявил Ломашук.
Как сообщалось, в США создают отдел по борьбе с мошенничеством на ICO.
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