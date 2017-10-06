Платформа ShapeShift увеличила скорость транзакций с биткоином

Поддержка Segregated Witness решит проблему масштабирования сети биткоина, а также снизит комиссии за транзакции на платформе ShapeShift

Платформа моментального обмена криптоактивов ShapeShift добавила поддержку протокала Segregated Witness (SegWit), которая увеличивает скорость транзакций и ведет к уменьшению комиссий в сети биткоина, сообщил в Twitter основатель и CEO платформы Эрик Ворхес.

На данный момент интеграция SegWit в программное обеспечение платформы полностью завершен. Таким образом, ShapeShift стала одним из крупнейших в мире отправителем и получателем транзакций SegWit. На сегодняшний день на долю этой компании приходится 2-3% всех биткоин-транзакций, отмечается в блоге компании.

После того, как концепция SegWit была представлена в декабре 2015 года в Гонконге, ShapeShift стала ярым сторонником этого решения по масштабированию сети биткоина. ShapeShift призвала другие компании как можно скорее интегрировать Segregated.

К настоящему времени доля SegWit-транзакций в сети биткоина приближается к отметке 8%.

Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа HitBTC заявила о поддержке протокола Segregated Witness, что приведет к снижению комиссий за транзакции в биткоинах.

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