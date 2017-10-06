Платформа ShapeShift увеличила скорость транзакций с биткоином
Платформа моментального обмена криптоактивов ShapeShift добавила поддержку протокала Segregated Witness (SegWit), которая увеличивает скорость транзакций и ведет к уменьшению комиссий в сети биткоина, сообщил в Twitter основатель и CEO платформы Эрик Ворхес.
На данный момент интеграция SegWit в программное обеспечение платформы полностью завершен. Таким образом, ShapeShift стала одним из крупнейших в мире отправителем и получателем транзакций SegWit. На сегодняшний день на долю этой компании приходится 2-3% всех биткоин-транзакций, отмечается в блоге компании.
После того, как концепция SegWit была представлена в декабре 2015 года в Гонконге, ShapeShift стала ярым сторонником этого решения по масштабированию сети биткоина. ShapeShift призвала другие компании как можно скорее интегрировать Segregated.
К настоящему времени доля SegWit-транзакций в сети биткоина приближается к отметке 8%.
Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа HitBTC заявила о поддержке протокола Segregated Witness, что приведет к снижению комиссий за транзакции в биткоинах.
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