 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.75  27.11   EUR:  31.34  31.98
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Платформа ShapeShift увеличила скорость транзакций с биткоином

06.10.2017 13:05
Поддержка Segregated Witness решит проблему масштабирования сети биткоина, а также снизит комиссии за транзакции на платформе ShapeShift
Фото – news.bitcoin.com

Платформа моментального обмена криптоактивов ShapeShift добавила поддержку протокала Segregated Witness (SegWit), которая увеличивает скорость транзакций и ведет к уменьшению комиссий в сети биткоина, сообщил в Twitter основатель и CEO платформы Эрик Ворхес.

На данный момент интеграция SegWit в программное обеспечение платформы полностью завершен. Таким образом, ShapeShift стала одним из крупнейших в мире отправителем и получателем транзакций SegWit. На сегодняшний день на долю этой компании приходится 2-3% всех биткоин-транзакций, отмечается в блоге компании.

После того, как концепция SegWit была представлена в декабре 2015 года в Гонконге, ShapeShift стала ярым сторонником этого решения по масштабированию сети биткоина. ShapeShift призвала другие компании как можно скорее интегрировать Segregated.

К настоящему времени доля SegWit-транзакций в сети биткоина приближается к отметке 8%.

Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа HitBTC заявила о поддержке протокола Segregated Witness, что приведет к снижению комиссий за транзакции в биткоинах.

Читайте также: Цифровой кошелек Bread создал универсальное хранилище токенов

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, Segregated Witness, SegWit, криптовалюта bitcoin, криптовалютная платформа ShapeShift, переводы в биткоинах
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров