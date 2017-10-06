В BlackRock не видят смысла привязывать инвестфонды к биткоину
Один из топ-менеджеров BlackRock Марк Вайдман, крупнейшей управляющей компании, не видит смысла в создании биржевых инвестиционных фондов(ETF), привязанных к цене биткоина, о чем он заявил в интервью для Bloomberg.
По его мнению, у таких ETF нет никакого будущего. Также он советует другие ETF, которые уже предлагает BlackRock. И биткоин в этот список не входит. Он напомнил, что уже несколько компаний пытались запустить подобные продукты, но по сей день SEC отказывает им, ссылаясь на неподготовленность рынка к работе с такими инструментами.
"В любом случае я не вижу особого смысла в биткоин-ETF, потому что мы сейчас говорим о торговых продуктах, доступ к которым ограничен. Если биткоин когда-нибудь и добьётся успеха, не моё дело, конечно, то я всё равно не буду рекомендовать его. Но если он добьётся успеха, с какой стати вы будете использовать ETF, чтобы работать с ним?" - сказал он.
В то же время глава BlackRock Ларри Финк заявил, что он твёрдо уверен в потенциале криптовалют. При этом он добавил, что рыночные спекуляции и использование криптовалют для отмывания денег мешают реализации этого потенциала.
Напомним, что компания Evolve Funds создает первый в Канаде инвестиционный фонд с привязкой к курсу биткоина.
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