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В BlackRock не видят смысла привязывать инвестфонды к биткоину

06.10.2017 16:19
Один из топ-менеджеров BlackRock не видит смысла в инвестфондах, привязанных к цене биткоина
Фото – pamm-trade.com

Один из топ-менеджеров BlackRock Марк Вайдман, крупнейшей управляющей компании, не видит смысла в создании биржевых инвестиционных фондов(ETF), привязанных к цене биткоина, о чем он заявил в интервью для Bloomberg.

По его мнению, у таких ETF нет никакого будущего. Также он советует другие ETF, которые уже предлагает BlackRock. И биткоин в этот список не входит. Он напомнил, что уже несколько компаний пытались запустить подобные продукты, но по сей день SEC отказывает им, ссылаясь на неподготовленность рынка к работе с такими инструментами.

"В любом случае я не вижу особого смысла в биткоин-ETF, потому что мы сейчас говорим о торговых продуктах, доступ к которым ограничен. Если биткоин когда-нибудь и добьётся успеха, не моё дело, конечно, то я всё равно не буду рекомендовать его. Но если он добьётся успеха, с какой стати вы будете использовать ETF, чтобы работать с ним?" - сказал он.

В то же время глава BlackRock Ларри Финк заявил, что он твёрдо уверен в потенциале криптовалют. При этом он добавил, что рыночные спекуляции и использование криптовалют для отмывания денег мешают реализации этого потенциала.

Напомним, что компания Evolve Funds создает первый в Канаде инвестиционный фонд с привязкой к курсу биткоина.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптоэкономика, криптовалюта bitcoin, BlackRock, инвестиционные фонды, биткоин-ETF
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