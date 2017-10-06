Чему классический бизнес может научится у ICO

Колонка Артема Афяна

Всплеск интереса к привлечению криптокапиталов, а точнее ICO, поднял бурю дискуссий. Выпустить некие виртуальные монеты (токены) с непонятно как закрепленными обязательствами и собрать под это миллионы - это и пугает, и притягивает. Кто-то сторониться всех этих тусовок молодых бородатых хипстеров с их виртуальными миллионами, издалека подшучивая над ними; кто-то старательно осуждает и доказывает пузырчатость всего криптовалютного явления; кто-то же пытается разыскать в этой мутной воде юркого карасика возможностей. ICO давно уже перестало касаться IT проектов. Сейчас блокчейн примеряют на себя все: от заправок до колхозов (я не шучу). Но, независимо от взглядов на это явление, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание любому бизнесмену.

Формулирование сути своего бизнеса. Украинские бизнесмены научились писать white paper (аналог проспекта эмиссии токенов). 40-60 страниц качественного проработанного английского текста, где раскрывается философия бизнеса, даются правовые оговорки, приводятся графики. Бизнес научился формулировать и раскрывать свою суть. Я лично смотрел проект ICO для уже работающего бизнеса с прекрасным white paper и сайтом из 90-х на полторы страницы. Осталось дождаться, пока бизнесмены не только виртуальным инвесторам, но и родным клиентам научатся так же объяснять суть своего дела. Более того, часть проектов, которые я рассматривал, можно направлять не на ICO, а к иностранным банкам за льготными кредитами - настолько они хорошо формулировали свое позиционирование. Причем, все это делается глобально.

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Идея. ICO учит искать идею в своем бизнесе. Даже если вы торгуете семечками в переходе, вы должны сформулировать, как вы меняете мир. Просто масштабирование не позволит вам привлечь капиталов. Нужно удивить, заразить, поднять хайп. Это заставляет задумываться о сверхзадачах бизнеса. И не у всех, безусловно, они есть. Нужна и обыденная торговля семечками. Но такой подход очень многим помогает увидеть новые горизонты.

Качество самоподачи. Украинское бизнесмены научились говорить о себе. Они нанимают тренеров по сценической речи, они проходят тренинги по питчингу. Не так давно бизнес могла вытянуть лишь личная харизма лидера. Если ее не было - бизнес мог вечно трепыхаться под гнетом заикающихся выступлений. Бремя представлять бизнес все реже ложиться на главбуха или директора по поставкам. Теперь бизнесмены активнейшим образом работают над собой. Более того, некоторые доросли до того, что нанимают специальных людей, которые проводят презентации их проекта задорно, качественно и на языке аудитории.

Реклама. В расходах на ICO маркетинг занимает наиболее существенную часть. Многие считают, что он необычайно переоценен. Но эта ситуация учит украинский бизнес качественно рекламироваться. Здесь уже не проходят пышногрудые модели, которые своими телами закроют бреши в просчетах таргетинга аудитории или подачи сути идеи. Реклама украинских проектов уже проходит на очень высоком уровне. Отечественные специалисты включаются в мировой контекст и стараются советовать глобальным трендам. Для ряда проектов я брал на себя смелость советовать не вкладывать в ICO, а те же рекламные бюджеты с теми же идеями потратить на продвижение непосредственно бизнеса (в т.ч. и за пределами страны) - результат обещал быть немного скромнее, но быть почти гарантированным.

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Я не хочу сильно вдаваться в дискуссию о будущем ICO - она слишком глобальна для этого формата. Но я уверен, что этот процесс уже влияет на общую экономику, и даже не распределением капиталов. ICO задает планку для бизнеса: он должен быть интересным, ярким, иметь свою идею. И, вроде бы, я не сформулировал ничего нового - это было понятно и двадцать лет назад. Но я вижу, как украинский бизнес именно сейчас активно наверстывает отставание от западных подходов. А следуя этим трендам, я уверен, что даже ICO не всем требуется для привлечения капиталов. Выпускаете старые скучные облигации, и продвигаете их как будто вы по самые уши в блокчейне. Потому что, если уж не извлекать выгоду из криптоэкономики, то стоит хотя бы извлекать из нее уроки.

Артем Афян, управляющий партнер Адвокатского объединения Юскутум



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